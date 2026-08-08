El español Izan Guevara domina la segunda sesión libre, con el líder González, séptimo

Con un 2:02.700 en su segunda vuelta, Iván Ortolá (Kalex) se puso al comando de la tabla de tiempos en los segundos libres de Moto2, a algo menos de un segundo de la vuelta rápida del primer día -nuevo récord de la categoría-, que protagonizó el también español Daniel Holgado (Kalex) al rodar en 2:01.815.

Por apenas veinte milésimas de segundo (2:02.680) le arrebató la primera posición instantes más tarde, en la tercera vuelta, el líder del mundial, Manuel 'Manugas' González (Kalex), que el primer día se tuvo que conformar con el tercer puesto en la práctica oficial.

Entre ellos se 'coló', a catorce milésimas de segundo, el segundo clasificado del mundial, el español Izan Guevara (Boscoscuro) y todos ellos, en realidad, preparando el ritmo de carrera, que por lo visto podría ser muy rápido, siempre y cuando las condiciones atmosféricas se mantengan igual que en esta segunda jornada de entrenamientos.

En los minutos finales surgió la figura del recién incorporado al campeonato, el español Alonso López (Kalex), quien se lesionó en los primeros libres de la carrera de la República Checa, en la que se rompió el cuarto metacarpiano de la mano derecha y que le ha mantenido en el 'dique seco' hasta ahora.

Así, en su décima vuelta, Alonso López marcó un mejor tiempo de 2:02.283, que le situó líder y era casi cinco décimas de segundo más rápido que su registro del primer día, cuando rodó en 2:02.701.

En los minutos finales se produjo un estrecho duelo entre Izan Guevara, que superó por 62 milésimas de segundo (2:02.221) el registro de Alonso López, con el belga Barry Baltus (Kalex) y Daniel Holgado como protagonistas de excepción, mientras que el líder González se 'centró' en trabajar el ritmo de carrera, muy alto, aunque a la postre acabó séptimo.

Ese fue el orden final de la tanda libre, con Daniel Muñoz en la quinta plaza, por delante de Ángel Piqueras, Manuel González, Iván Ortolá, Joe Roberts y Alex Escrig, que completaron los diez primeros puestos.