Jorge Martín logra su primera 'pole position' en Silverstone, con nuevo récord

Martín, que ya fue el más rápido de entrenamientos en Silverstone en la categoría de Moto3, en 2018, la temporada en la que se proclamó campeón del mundo, logró este sábado la vigésima segunda en MotoGP y la cuadragésima tercera de su carrera deportiva desde que disputa el campeonato del mundo.

El anterior récord de la categoría lo había logrado durante la práctica oficial del viernes su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi, que rodó en 1:56.280.

Marco Bezzecchi dominó casi toda la tanda libre, en la que se pudo ver a los pilotos de Aprilia probar algunas soluciones aerodinámicas, como la que equipó una de las motos de Jorge Martín, con unos apéndices en el extremo del basculante trasero de la moto, a modo de guardabarros externo, que le permitió mejorar hasta en dos ocasiones su mejor tiempo personal.

Bezzecchi rodó en 1:58.069 en su cuarta vuelta, lo que le mantuvo líder de la sesión hasta que en los minutos finales su compatriota Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) lo desbancó con un registro de 1:57.885, como también poco después el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que lo hizo con un crono de 1:58.002.

Ya en la primera clasificación el compañero de 'Diggia', su compatriota Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25), fue el primero en marcar una buena referencia al rodar en 1:57.241.

El italiano estuvo secundado inicialmente por el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V) y el también italiano Luca Marini (Honda RC 213 V), en tanto que el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4), autor de la 'pole position' y el récord en 2025 vio anulada su primera vuelta rápida y en la siguiente se puso tercero.

El dos veces campeón del mundo de MotoGP (2022 y 2023), el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), no las tuvo todas consigo y se vio que le costaba lograr un buen ritmo de vuelta rápida que, inicialmente, no le permitía estar en las dos primeras posiciones con derecho a pasar a la siguiente clasificación.

Bagnaia intentó una primera vuelta rápida pero tras su estela se colocaron Moreira y el turco Toprak Razgatlioglu y tuvo que abortar ese primer intento.

Mientras, Morbidelli cuadraba una buena vuelta y ascendía hasta el primer puesto (1:57.173), seguido por el español Iker Lecuona, que sustituye al lesionado Fermín Aldeguer en 'Gresini Racing' en su segunda carrera de la temporada en MotoGP tras sustituir también a Alex Márquez en el mismo equipo, y que ascendió hasta la segunda posición siguiendo el rebufo del italiano.

Sólo quedaba en pista, con opción de marcar tiempo, Fabio Quartararo, que lo intentó hasta el último metro, pero por 50 milésimas de segundo se tuvo que conformar con el tercer puesto en la Q1 y por tanto fuera de la Q2, que comenzó la vista puesta en varios pilotos.

El primero de ellos el español Marc Márquez, autor de cinco 'pole position' en Silverstone, aunque con una sola victoria, en 2014, que ya a las primeras de cambio se llevó un buen susto y tuvo que cortar.

Pero más rápidos que el nueve veces campeón del mundo eran todos los pilotos de Aprilia, tanto los oficiales, Marco Bezzecchi y Jorge Martín, como los de la escudería satélite, Ai Ogura y Raúl Fernández.

Y la primera referencia válida fue la de Raúl Fernández, con 1:56.593, por delante de Alex Márquez y Franco Morbidelli.

En la segunda vuelta lanzada Alex Márquez comenzó a marcar parciales de vuelta rápida en el segundo y tercer sector, rodando en solitario, para desbancar a Fernández de la primera posición con 1:56.539, pero su hermano Marc, por detrás, le arrebató el primer puesto con 1:56.527, apenas doce milésimas de segundo más rápido que él.

Ese tiempo de Marc Márquez ya era su mejor registro de todo el fin de semana en Silverstone, aunque todavía estaba por ver el rendimiento de los principales pilotos cuando montasen el segundo neumático blando.

Con ese segundo neumático entraron a pista casi todos los pilotos con menos de seis minutos de clasificación, lo que les iba a permitir, como mucho, hacer dos intentos de vuelta rápida.

En su primer intento de vuelta rápida del último 'time attack', Marco Bezzecchi, autor del récord absoluto en Silverstone durante la práctica oficial (1:56.280) comenzó muy fuerte, con parciales de récord desde el primero hasta el último sector, lo que le hizo arrebatar la primera posición a Marc Márquez con un tiempo de 1:56.456.

El resto de rivales estaban en pista, pero un primer intento de Marc Márquez de vuelta rápida se vio cancelado por exceder los límites de la pista, lo que le iba a obligar a jugársela en un último intento, como también y por el mismo motivo, a Jorge Martín.

Pero fue Raúl Fernández quien sorprendió a todos sus rivales al batir el récord del circuito con un tiempo de 1:56.181 que le podía dar su primera 'pole position' en MotoGP, secundado por su compañero de equipo, el japonés Ai Ogura, mientras Marc Márquez volvía a intentarlo, como también Jorge Martín.

Marc Márquez se equivocó en el último parcial, lo que no sucedió con Jorge Martín, que estableció un nuevo récord absoluto al rodar en 1:56.160 y sumar así su primera 'pole position' de MotoGP en Silverstone.

Junto a Martín en la primera línea de salida estarán otros dos pilotos de Aprilia, Raúl Fernández y Ai Ogura, con Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi y Marc Márquez en la segunda; Alex Márquez, Franco Morbidelli y Pedro Acosta lo harán desde la tercera, e Iker Lecuona, Jack Miller y Joan Mir, que lo harán desde la cuarta línea de salida.