Jorge Martín logra una clara victoria en la 'sprint', después de la 'pole'

Martín dominó la prueba corta de Silverstone con gran autoridad, pues desde el mismo momento en que se apagó el semáforo rojo, se puso al comando de la carrera, que dominó desde la primera hasta la décima y última vuelta, siempre secundado por el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP).

Por detrás de ellos hubo algunos cambios pues si inicialmente fue el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) quien ocupó la tercera posición, los problemas con el neumático blando trasero, los mismos que sufrió el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), le hicieron ceder ante el empeño de sus rivales.

En esas vueltas iniciales, Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que salía segundo, no estuvo acertado al apagarse el semáforo, momento en el que perdió hasta cuatro posiciones y cuando las quiso recuperar acabó por los suelos, mientras que Marc Márquez superaba al italiano Marco Bezzecchi para ser cuarto.

El desgaste excesivo del neumático trasero hizo que Fabio di Giannantonio bajase su ritmo para acabar en la quinta posición, aunque peor fue para Marc Márquez, que vio como Bezzecchi le recuperaba la posición e incluso adelantaba a Fabio di Giannantonio, como también hizo poco después Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), para acabar cuarto.

Mientras Di Giannantonio pudo aguantar el quinto puesto, Marc Márquez vio como su rendimiento no le permitía defenderse tampoco de los ataques de Pedro Acosta (KTM RC 16), Joan Mir (Honda RC 213 V) y Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP26), para acabar en una discreta novena posición.

Mientras Aprilia acertó en la puesta a punto de todas sus motos, no sucedió lo mismo con las Ducati oficiales de Marc Márquez, Fabio di Giannantonio y Francesco 'Pecco' Bagnaia, para quien fue aún peor, pues acabó decimoséptimo.

Jorge Martín logró su primera 'pole position' en Silverstone, además de un nuevo récord absoluto de vuelta rápida, con un registro de 1:56.160, con el que batió la anterior marca, establecida por su compañero Marco Bezzecchi en la práctica oficial, cuando rodó en 1:56.280.

Martín sumó su segunda 'pole' en Silverstone, en donde ya fue el más rápido en 2018, en la categoría de Moto3, la temporada en la que se proclamó campeón del mundo, además de ser la vigésimo segunda en MotoGP y la cuadragésimo tercera de su carrera deportiva.

Raúl Fernández sorprendió a todos sus rivales en la segunda clasificación al batir el récord del circuito por primera vez al rodar en 1:56.181, que le podía dar su primera 'pole position', secundado por Ai Ogura, mientras lo intentaban de nuevo Marc Márquez y Jorge Martín.

Marc Márquez se equivocó en el último parcial, lo que no sucedió con Jorge Martín, con nuevo récord incluido, que se puso al frente de la primera línea junto a otros dos pilotos de Aprilia, Raúl Fernández y Ai Ogura, en tanto que la segunda fue para Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi y Marc Márquez.

El español Izan Guevara (Boscoscuro) fue el autor de la 'pole position' y un nuevo récord absoluto en Moto2, su tercera 'pole' de la temporada, tras las de Francia (Le Mans) y Hungría (Balaton Park).

Además, Guevara estableció un nuevo récord con 2:01.483, que superaba el 2:01.815 de la práctica oficial y conseguido por Daniel Holgado (Kalex), si bien la segunda clasificación se tuvo que detener con bandera roja por el accidente protagonizado por el indonesio Mario Aji (Kalex) y el neerlandés Zonta Van den Goorbergh (Kalex).

En la reanudación Izan Guevara lo tuvo muy claro y no se molestó en regresar a la pista para mejorar y tan solo lo hizo para poder practicar la salida.

Alonso López (Kalex) intentó mejorar su registro personal hasta el último momento, con parciales de vuelta rápida en los tres primeros sectores, aunque en el último se encontró con varios pilotos en su trazada y acabó segundo con 2:01.809, superando a Iván Ortolá (Kalex).

Hasta seis españoles acabaron entre los ocho primeros, con Izan Guevara, Alonso López e Iván Ortolá en la primera, Manuel González, Daniel Muñoz y el checo Filip Salac en la segunda, y Daniel Holgado, Alex Escrig y Joe Roberts en la tercera.

El británico Scott Ogden logró su segunda 'pole position' al ser el más rápido en la clasificación de Moto3, y en la que se fue por los suelos el líder del mundial, el español Máximo Quiles (KTM), que enseguida se sujetó la clavícula derecha con el brazo izquierdo.

Scott Ogden marcó un mejor tiempo de 2:09.126 en su último intento de vuelta rápida, con el español Adrián Cruces (KTM), que siguió el rebufo de su moto, segundo, y el hispano argentino Valentín Perrone (KTM), tercero.

Máximo Quiles, que hasta la caída era tercero, acabó en la undécima posición, pero con la duda de saber cuáles serán sus condiciones físicas después del fuerte golpe que se propinó.

Ogden protagonizó la sorpresa a partir del tercer sector, cuando rodó por debajo de la vuelta rápida, para cerrar el giro con un 2:09.126, que le daba la 'pole', por delante de Adrián Cruces y Valentín Perrone.

David Almansa acabó relegado a la cuarta plaza, segunda línea de salida, junto a Álvaro Carpe y Adrián Fernández, con Brian Uriarte, Cormac Buchanan y Hakim Danish en la tercera, y Joel Kelso, Máximo Quiles y Ryusei Yamanaka en la cuarta.