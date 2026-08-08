Jorge Martín suma su tercera victoria 'sprint' del año y es más líder

Con Martín, en el podio de la 'sprint' británica, acabaron los también pilotos de Aprilia Ai Ogura y Marco Bezzecchi, quien no pudo contener las lágrimas tras el esfuerzo realizado, pues llegó a Silverstone todavía convaleciente de su intervención quirúrgica tras la fractura de clavícula que sufrió en Alemania.

Martín cuenta ahora con 17 puntos de ventaja sobre Ogura y 27 respecto a Bezzecchi, quien recupera la tercera posición de Marc Márquez, ahora dos puntos por detrás de él.

El vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez, tuvo muchos más problemas de los previstos con el rendimiento del neumático blando trasero en su Ducati Desmosedici GP26 que le hicieron ir perdiendo poco a poco posiciones para acabar en un discreto noveno lugar.

No falló Jorge Martín en la salida, que realizó a la perfección, mientras que Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) peleaban por la posición y el británico Cal crutchlow (Honda RC 213 V) se iba por los suelos a las primeras de cambio.

Quien no estuvo muy acertado al apagarse el semáforo fue Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que salía segundo y cayó hasta la sexta posición, mientras Marc Márquez se hacía con la cuarta plaza tras superar a marco Bezzecchi e Iker Lecuona (Ducati Desmosedici GP25), sustituto del lesionado Fermín Aldeguer, se caía en la curva quince.

Martín lideró la vuelta inicial, por delante del japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y el español Marc Márquez.

El campeón del mundo de MotoGP en 2024 intentó tirar con fuerza para romper la carrera desde los primeros giros, como a él le gusta, aunque tanto Ogura como Di Giannantonio y Marc Márquez aguantaron en gran medida, con Bezzecchi, Fernández y Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), un poco más atrás, y ya en cabeza de un segundo grupo el español Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16).

Mientras Martín no pudo pasar del medio segundo de ventaja en las cuatro primeras vueltas, en la cuarta Raúl Fernández se fue por los suelos en la curva cuatro, tras perder adherencia el tren delantero de su Aprilia.

Una vuelta más tarde Jorge Martín logró 'arañar' dos décimas de segundo más a sus perseguidores, Ogura y Di Giannantonio, con un Marc Márquez que se iba quedando poco a poco descolgado en la cuarta plaza y con Bezzecchi y su hermano Alex pegados a él.

Pero Marc Márquez no parecía ir cómodo y durante la quinta vuelta vio como Bezzecchi le superaba e incluso abría algo de hueco respecto a él.

Por delante, Jorge Martín se mantuvo como sólido líder y Ai Ogura aguantó el ritmo del español en la sexta vuelta, en la que Alex Márquez superó a su hermano Marc.

Una vuelta más tarde Fabio di Giannantonio no pudo resistir el ataque de Marco Bezzecchi para ceder el tercer puesto, con evidentes problemas de tracción en el neumático blando trasero de su Ducati, que incluso le impidieron defender la posición de los ataques de un Alex Márquez que acabó cuarto.

Como Di Giannantonio, también sufrió esos graves problemas con el neumático blando trasero Marc Márquez, que le impidieron defenderse de los ataques de Marco Bezzecchi primero, pero después también de Alex Márquez, Pedro Acosta (KTM RC 16) y Joan Mir (Honda RC 213 V), para acabar en una discreta novena plaza, superado en última instancia por Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25), con 'Diggia' quinto.

Nadie pudo cuestionar la victoria de Jorge Martín, que impuso un ritmo inalcanzable para todos sus rivales, con Ai Ogura y Marco Bezzecchi completando un podio íntegramente de los pilotos de Aprilia.