La FIM hace público el calendario FIM de EnduroGP para 2027

El Campeonato del Mundo Femenino de Enduro contará con seis pruebas que coinciden en fechas y lugares con la segunda, tercera, cuarta, sexta, séptima y octava del calendario FIM EnduroGP de 2027.

España inaugurará la próxima temporada con dos pruebas en abril, a principios y a final de mes, en Valverde del Camino (Huelva) y Oliana (Lérida), que ya acogió una prueba en las ediciones de 2025 y 2026.

Desde España se viajará a Fafe (Portugal), con dos fines de semana consecutivos de competición en junio, para las rondas tercera y cuarta, tras lo cual se viajará a Italia, que acogerá la quinta prueba en Carpinetti en julio.

La segunda parte de la temporada comenzará en Grecia en octubre, por primera vez desde 2019, con dos fines de semana consecutivos de competición para las rondas séptima y octava, y donde se coronarán los campeones del mundo de 2027.

Calendario provisional del FIM EnduroGP 2027

Fecha Gran Premio Localización

2/4 abril España Valverde del Camino

23/25 abril España II Oliana

11/13 junio Portugal Fafe

18/20 junio Portugal II Fafe

2/4 julio Italia Carpinetti

30 julio/1 agosto Isla de Man Douglas

15/17 octubre Grecia Por confirmar

22/24 octubre Grecia Por confirmar.