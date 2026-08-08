Marc Márquez sabía que tocaría sufrir pero que sufrió "más de lo esperado"

"Ha pasado lo que le puede pasar a cualquier piloto", reconoce el nueve veces campeón del mundo, quien destacó que "no se pueden salvar todas las situaciones" pero que hubo más pilotos con el mismo problema aunque en su caso "la degradación de la goma ha sido muy grande" y ahí ha comenzado su sufrimiento.
Márquez reconoció que empezó a hacer cuentas y vio que "entre acabar sexto, séptimo, noveno o décimo, cambiaban sólo dos puntos", por lo que decidió no arriesgarse a una caída, que podía llegar en cualquier momento, además de destacar que si este domingo tiene el mismo problema puede acabar fuera de los puntos.
Marc Márquez ha explicado que entre el neumático intermedio o el blando trasero "no cambia tanto", hay circuitos en los que sí, pero aquí insistió en que "no cambia tanto" pero que no lo sabía "seguro" y que ésa será la duda que tendrán hasta la carrera, porque en entrenamientos no les había pasado nunca.
"Intentaremos analizarlo todo, ver si tengo que mejorar de pilotaje, de puesta a punto, y poniendo yo de mi parte y el equipo de la suya, intentar gestionar esas primeras vueltas de manera diferente para ver si podemos sobrevivir mejor con el neumático", apuntó Márquez.