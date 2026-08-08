Cómo evitar estafas y el “hackeo” de WhatsApp: una guía de la Policía Nacional

En tiempos en que la tecnología resuelve gran parte de las gestiones cotidianas, las redes y aplicaciones de mensajería instantánea se transforman también en el escenario preferido para los ciberdelincuentes. Diariamente, las dependencias especializadas de la Policía Nacional reciben denuncias sobre accesos indebidos a cuentas de WhatsApp, suplantación de identidad y operaciones financieras fraudulentas que afectan tanto a usuarios particulares como a comercios.

El oficial David Roldán, especialista en ciberseguridad, explicó en entrevista con ABC Cardinal, que la mayoría de estas maniobras no se logran vulnerando los sofisticados sistemas informáticos, sino a través de la manipulación, el desconocimiento o la ingenuidad de las personas.

Mediante técnicas de ingeniería social, los estafadores buscan que las propias víctimas entreguen información confidencial o habiliten el acceso a sus dispositivos. A continuación, el especialista detalla cómo funcionan estos esquemas y qué medidas preventivas adoptar para no caer en la trampa.

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Estafas y robo de cuentas en WhatsApp

La trampa del código por llamada

El ciberdelincuente suele hacerse pasar por empleado de una empresa telefónica, banco o proveedora de servicios. Mediante una conversación convincente (lenguaje técnico y ofertas tentadoras), intenta ganarse la confianza de la víctima. Argumentan que deben realizar una “validación de identidad” para aplicar una promoción o resolver un reclamo, y solicitan dictar un código o PIN enviado por SMS.

El uniformado remarcó que ninguna empresa en Paraguay solicita pines, contraseñas o códigos de verificación enviados por mensaje. Añadió que las empresas legítimas solo confirman datos generales (como nombre completo o número de cédula). En cuanto piden una clave o código temporal, es una bandera roja.

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¿Qué significa realmente “hackear” WhatsApp?

El oficial explicó que WhatsApp posee medidas de seguridad muy robustas. El “hackeo” casi nunca se debe a un fallo del sistema, sino al aprovechamiento de la ingenuidad o desconocimiento del usuario.

“El delincuente crea una estrategia de ingeniería social (engaños y manipulaciones) aprovechando sesgos cognitivos para que la persona tome una decisión lógica equivocada y revele información confidencial”, señaló Roldán.

Una vez que roban la cuenta, el criminal la instala en su propio teléfono y accede a tus grupos y chats para contactar a tus allegados (víctimas colaterales).

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El pedido urgente de dinero: ¿cómo reaccionar?

Si un contacto o familiar te escribe por WhatsApp pidiéndote dinero de urgencia (por ejemplo, G. 1.000.000 o G. 2.000.000) por una “emergencia”, no transfieras de inmediato.

Realizá una llamada telefónica normal, ya que al llamar por WhatsApp, la llamada se procesa por internet (IP) y la atenderá el delincuente. Llamá por la red celular tradicional para hablar directamente con el dueño de la línea.

Medidas de seguridad recomendadas

Verificación en dos pasos: activala en los ajustes de WhatsApp. Te pedirá un PIN de seguridad creado por vos de manera periódica.

Revisar dispositivos vinculados: andá a Ajustes > Dispositivos vinculados. Allí podrás ver en qué computadoras o celulares está abierta tu sesión y cerrar las que no reconozcas.

Acceso remoto en computadoras y comercios

Otra modalidad común afecta a negocios y comercios. Supuestos técnicos de sistemas de cobranza o bancos llaman argumentando que deben realizar una “actualización del sistema” y piden al comerciante instalar programas de acceso remoto como AnyDesk o TeamViewer.

El peligro : al instalar estos programas, le otorgás control total de tu computadora al delincuente, que procede a realizar transferencias, giros y cargas de billeteras virtuales simulando que son “pruebas”.

Prevención: interiorizate de los protocolos oficiales de tus proveedores de servicio y nunca instales software de acceso remoto a pedido de un tercero por teléfono.

El peligro de prestar la cuenta bancaria (mulas financieras)

El oficial Roldán fue enfático al advertir sobre las implicancias legales de mover dinero de origen desconocido. Un titular de línea robada no es responsable del dinero que transfieras a un tercero, pero la persona que recibe los fondos entra en un esquema de mula financiera.

Existen dos formas en las que los ciudadanos caen en este delito:

Por engaño o persuasión: recibís una transferencia por “error” y alguien te llama pidiendo que devuelvas el dinero a una cuenta diferente. Al hacerlo, estás moviendo dinero ilícito. Lo correcto es usar la opción oficial de “Devolver dinero” disponible en tu aplicación de homebanking o billetera electrónica. Esta función revierte los fondos directamente a la cuenta de origen de forma segura. Por acuerdo (comisionistas): un tercero te ofrece una comisión a cambio de recibir dinero en tu cuenta y transferirlo a otra parte. Aceptar esto es participar directamente en la cadena del delito de fraude y lavado de dinero. Las cuentas bancarias son personales e intransferibles.

Para la Policía Nacional, la educación digital y la cautela diaria siguen siendo las barreras defensivas más sólidas frente a la ciberdelincuencia. Ante la menor sospecha de haber sido víctima de una estafa o vulneración de datos, las autoridades instan a acudir de inmediato a la comisaría más cercana o a la Unidad Especializada en Delitos Informáticos para realizar la denuncia correspondiente.

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