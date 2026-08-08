Asesinato en Ypané: cobra fuerza hipótesis de sicariato

De acuerdo con los datos proveídos por los agentes, la víctima del atentado a tiros en Ypané Gloria Ramona Ortiz García, de 37 años, estaba desempleada desde hace cinco meses y vivía en la casa de sus padres junto con sus cuatro hijos menores de edad, en la compañía Naranjaisy de la ciudad de Villeta.

Igualmente, los agentes confirmaron que una de las exparejas de la mujer actualmente está privada de su libertad en uno de los reclusorios del país y que la motocicleta que la víctima utilizaba para movilizarse era una Kenton modelo 2026.

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En la tarde del miércoles último, Gloria Ramona supuestamente salió con su actual novio, un joven domiciliado en la ciudad de San Antonio. Supuestamente, la mujer fue a buscar a su pareja y se trasladaron hasta una bar de la ciudad de Ypané, donde cenaron.

Persecución y ataque a tiros en Ypané

Posteriormente, Gloria Ramona llevó nuevamente a su novio hasta su casa en San Antonio y cuando regresaba a su casa, a bordo de su motocicleta, dos desconocidos a bordo de una moto comenzaron a seguirla.

Los criminales esperaron el momento oportuno para atacarla, ya cuando estaba pasando el Centro de Alto Rendimientos de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), ubicada sobre el ramal que une las ciudades de Ypané con Villeta, que es una zona muy oscura.

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Pese a que al principio todos los agentes señalaron que la víctima fue acribillada cuando intentó escapar de sus perseguidores -que inicialmente se sospechó que serían motochorros- ahora surge la hipótesis de que la misma fue directamente baleada.

El primer disparo, que aparentemente fue hecho con un revólver, no con una pistola, dio de refilón en el hombro izquierdo, pero el segundo tiro ya impactó en la espalda, debajo de la paleta.

La víctima, malherida, siguió la marcha y luego se refugió en una estación de servicios, mientras que sus atacantes escaparon del sitio.

Gloria Ramona fue auxiliada y derivada al Centro de Salud de la ciudad de donde fue trasladada al Hospital Distrital de la ciudad de Nemby, donde finalmente falleció en la tarde del jueves.

Los investigadores confirmaron que no faltaron ninguna de las pertenencias de la víctima y que esa misma madrugada los agentes de la comisaría de 23° Central de Ypané entregaron a sus familiares incluyendo el teléfono celular.

Celular de la víctima fue entregado familiares

Los investigadores confirmaron que el celular de la víctima era un elemento muy importante para la pesquisa ya que el aparato pudo haber tenido información muy valiosa para el esclarecimiento del caso.

Esto debido a que no se descarta que la mujer pudo haber recibido alguna amenaza previa al ataque y para confirmar sus contactos y algún posible sospechoso entre los mismos, según señalaron los agentes.