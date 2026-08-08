¿Qué pasó con el “Puerto Madero de Asunción” que la ANNP entregó a un empresario de eventos?

Pasaron dos años desde que la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), presidida por Julio César Vera Cáceres, adjudicó a Nuevo Mundo Entertainment SA el arrendamiento de cuatro galpones del Puerto de Asunción y la explotación de estacionamientos vinculados a las oficinas de Gobierno. La empresa fue la única oferente de la licitación planteada como una “alianza comercial estratégica”, por un plazo de 20 años.

La propuesta fue presentada como una transformación de una zona histórica del puerto capitalino al que denominaron incluso el “Puerto Madero de Asunción”, con espacios destinados a eventos, comercios y otros negocios. Sin embargo, a dos años de la adjudicación, las obras todavía no concluyeron y no hay información pública sobre quiénes ocuparán finalmente los espacios comerciales.

El presidente de la ANNP informó a ABC que los trabajos avanzan y que los cuatro galpones (A, B, C y G) estarán listos entre noviembre y principios de diciembre. “Se está trabajando en los cuatro galpones y un galpón ya está por terminar. El más grande de todos, que es el depósito G, que va a estar destinado a eventos, ese ya está por terminar”, afirmó.

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Recordemos que Nuevo Mundo Entertainment SA, adjudicada en esta concesión, pertenece al empresario de eventos Rodrigo Luis Nogues Bazán, conocido como “Coto” en el rubro de los espectáculos a través de la productora G5Pro. Nogues actualmente se desempeña como presidente del Club Olimpia y apenas se firmó el contrato con la ANNP, se “alió”, a través de G5Pro, con ueno bank, que pasó a ser “sponsor oficial” del Puerto de Asunción.

Nuevo Mundo fue constituida en 2015 con un capital de G. 900 millones. Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes de la adjudicación, deberá realizar una inversión de más de US$ 5 millones para poner en condiciones los galpones y desarrollar las obras previstas.

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Dos años después, todavía falta para llegar al “Puerto Madero”

La ANNP sostiene que la demora se explica, en parte, por trabajos estructurales que no estaban previstos inicialmente. Vera Cáceres señaló que actualmente no solo se intervienen los cuatro galpones, sino también la estructura situada debajo del muelle.

ABC visitó el viernes último la zona de obras y pudo corroborar los trabajos realizados desde el exterior, ya que no permitieron el ingreso del equipo periodístico para ver las obras desde el interior, pese a que se trata de un espacio público.

“Se está trabajando por debajo del muelle, tratando de restaurar la estructura dañada, de losas, de vigas y de pilares. Se está reforzando todo eso. Y al mismo tiempo, se está reforzando la estructura metálica de los galpones, porque el viento en la bahía es muy fuerte”, explicó Vera Cáceres.

Según el titular de Puertos, estos trabajos terminaron extendiendo el cronograma. “Eso nos atrasó un poquitito, eso no estaba previsto. Eso no estaba previsto, porque si no hubiéramos terminado a fines de octubre, principios de noviembre”, afirmó.

Vera Cáceres justificó la decisión de ejecutar las tareas adicionales pese al retraso. “Prefiero perder un mes, un mes y medio, pero que haya seguridad”, sostuvo.

La ANNP espera que los cuatro galpones sean inaugurados antes de terminar 2026. “Estamos inaugurando ya los cuatro galpones, si Dios lo permite, salvo que ocurra un imponderable”, señaló.

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El plazo y la prórroga que el titular de la ANNP no recuerda

Uno de los puntos que genera dudas es el cumplimiento del plazo de las obras, ya que en principio se informó que las obras debían finalizar a finales del 2025. Consultado sobre si la empresa obtuvo una prórroga, el propio presidente de la ANNP no pudo precisar si existió una extensión. “No recuerdo si hubo prórroga. Creo que no”, respondió ante la consulta.

Posteriormente, explicó que el plazo contractual debía computarse desde la aprobación de los planos por parte de la Municipalidad de Asunción.

“Según pliego de bases y condiciones y según contrato, a partir de la aprobación de los planos por parte de la Municipalidad”, afirmó.

Vera Cáceres atribuyó parte de la demora a los trámites ante la Secretaría de Cultura y la Municipalidad de Asunción. Según explicó, tres de los galpones fueron declarados patrimonio cultural, por lo que la empresa debía obtener primero la aprobación de un protocolo ante la Secretaría de Cultura y luego gestionar la aprobación de los planos municipales.

“Primero, ellos tenían que hacer aprobar su protocolo de ataque a los galpones, tres de los cuales fueron declarados patrimonio cultural. Tenían que hacer aprobar su protocolo por la Secretaría de Cultura. Y después, con ese protocolo aprobado, irse a la Municipalidad y hacer aprobar los planos”, manifestó.

El titular de la ANNP insistió en que el propio contrato contemplaba que el cómputo del plazo comenzara una vez aprobados los planos.

El negocio ya funciona, aunque las obras no terminaron

Mientras los galpones continúan en construcción, el lugar ya alberga eventos. Esto implica que la explotación comercial comenzó antes de que concluyera la transformación integral anunciada.

La ANNP debe tener participación en los ingresos generados por estas actividades. Según explicó Vera Cáceres, el contrato establece un porcentaje sobre la facturación de los negocios.

“Tenemos un legítimo interés sobre los eventos, porque el 10% de la facturación nos corresponde y tenemos, de hecho, acceso a su contabilidad. Entonces, tenemos totalmente documentados todos los eventos que ellos realizan, todos”, aseguró.

El mecanismo varía según el tipo de actividad. Cuando existe cobro de entradas, se aplica el porcentaje correspondiente; cuando no existe venta de entradas, se calcula en función de la superficie utilizada.

“Cuando no es posible cuantificar porque no se cobra entrada, entonces vemos cuántos metros cuadrados usan y en función directa a eso sacamos un precio que es lo que le vamos a cobrar”, explicó.

Sin embargo, todavía existe un periodo de gracia cuyo vencimiento la ANNP no precisó durante la entrevista, ni tampoco pudo precisar lo que ya recaudó la institución del canon previsto.

“Ellos tenían un periodo de gracia. Esos datos tendrían que ver con la administradora del contrato cuándo venció o cuándo vence el periodo de gracia. Una vez que venza el periodo de gracia, sí, naturalmente tienen que pagar”, dijo Vera.

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El canon previsto: US$ 135.000 al año más el 10% de las facturaciones

La adjudicación contempló un canon fijo anual de US$ 135.000 que Nuevo Mundo Entertainment SA debe pagar a la ANNP por el arrendamiento de los galpones, además del 10% de las facturaciones de los negocios que se generen en el lugar.

Estos montos, según los antecedentes de la adjudicación, serán revisados a los cinco años. Empero, hasta ahora no se conoce cuánto dinero en concepto de canon fijo ya recibió la ANNP. Tampoco se tiene acceso público al contrato completo de la adjudicación.

El documento sigue sin publicarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) donde figura la licitación de la concesión, pese a que ya transcurrieron dos años desde la adjudicación. Tampoco fue compartido en el portal de acceso a la información pública cuando fue solicitado en su momento por este diario.

Estacionamientos ya están en manos de la empresa

El negocio no se limita a los cuatro galpones. La licitación también contempló la explotación de estacionamientos ubicados en el complejo de oficinas de Gobierno.

Inicialmente se había planteado la explotación de más de 1.900 estacionamientos correspondientes a los subsuelos 1 y 2 de las torres de las oficinas de Gobierno, construidas en la zona del Puerto de Asunción, por las que el Estado invirtió G. 574.579 millones.

Tras los cuestionamientos surgidos sobre esta parte del negocio, finalmente Nuevo Mundo Entertainment SA operará más de 800 estacionamientos del eje cívico.

Vera Cáceres confirmó que la empresa ya recibió oficialmente el subsuelo correspondiente.

“Nosotros ya le hemos hecho entrega oficial del subsuelo del eje cívico, que tiene ochocientos ocho lugares para vehículos livianos y motos”, afirmó.

Pero aún falta una parte importante de la infraestructura comprometida, que es el estacionamiento a cielo abierto para 469 vehículos.

“En cuanto a la construcción del estacionamiento a cielo abierto de cuatrocientos sesenta y nueve vehículos, todavía no han comenzado”, confirmó el presidente de la ANNP.

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ANNP: La obra adicional que no estaba prevista

La intervención del viejo muelle también abrió otro frente de trabajos. Vera Cáceres explicó que el paso del tiempo y las condiciones de la estructura obligaron a realizar tareas de diagnóstico, revisión y consolidación.

El muelle fue construido entre 1927 y 1929 y tiene casi un siglo de antigüedad. “Entonces, obviamente, por acción del agua, etcétera, etcétera, incluso por algún impacto de algún buque, algunos pilares estuvieron dañados”, explicó.

El titular de la ANNP recordó que la institución ya había intervenido sobre algunos sectores del muelle.

“En la primera y segunda línea de pilares había setenta y ocho pilares rotos y ciento diez metros lineales de viga que ANNP convocó a una licitación pública nacional y eso lo subsanó ANNP”, indicó.

Pero, según explicó, todavía existen problemas debajo de las losas, vigas, pilares y pilotes que sostienen estructuras de la propia ANNP.

Los trabajos de consolidación que se ejecutan actualmente, según reconoció el presidente de Puertos, no estaban contemplados en el pliego original.

Todavía no hay lista de comercios que ocuparán los galpones

La promesa de transformar los antiguos galpones en un polo comercial también permanece pendiente. Bancos, comercios y otros negocios fueron mencionados como parte del proyecto, pero hasta ahora la ANNP no informó quiénes ocuparán esos espacios.

Vera Cáceres se desligó de esa definición. “En ese tema me declaro totalmente inane, porque ese es un tema privativo de ellos (Nuevo Mundo). Ellos son los que tienen que buscar interesados en alquilar esos espacios. Eso a nosotros no nos compete”, manifestó.

La ANNP recién recibirá información cuando Nuevo Mundo Entertainment SA concrete los contratos con sus futuros locatarios.

“Una vez que hayan cerrado trato con todos, ahí sí nos tienen que pasar una lista, una lista de todos sus clientes, de todos sus locatarios”, explicó.

La empresa deberá entregar además copia de los contratos para que la ANNP pueda controlar los montos y calcular el canon variable que corresponda.

“Nos adjuntan copia del contrato y ahí nosotros tenemos elementos de juicio para un control exhaustivo”, sostuvo. Por ahora, la ANNP no considera que deba recibir esa información porque las obras siguen en ejecución.

Actualmente la promesa de convertir el Puerto de Asunción en un polo de eventos, comercios y servicios seguirá esperando y la ANNP sigue ocultando cuánto canon ya ingresó a las arcas de la institución y cuándo terminó o terminará el periodo de gracia. Además deberá aclarar si efectivamente hubo una prórroga del cronograma y por qué el contrato del negocio continúa sin estar disponible públicamente a dos años de la adjudicación.