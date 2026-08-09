Marco Bezzecchi: "Ha valido la pena"

Bezzecchi explicó a los medios de comunicación que no podía "rendirse" y que estaba "dispuesto a todo", por todo el trabajo "duro" que había hecho el equipo durante el fin de semana, un "trabajo duro"; y que se había "divertido muchísimo" ya que antes de comenzar el fin de semana habría firmado "dos sextos o dos séptimos, sinceramente".

Muy agradecido, Marco Bezzecchi ha asegurado que "el equipo ha hecho un trabajo increíble y no sólo en este fin de semana, también cuando estaba en casa fueron fantásticos", pero enseguida a recalcado que "todavía queda mucho" y que era necesario "mantener la concentración" a lo largo de la temporada.