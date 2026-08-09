El más buscado Macho habría ordenado el sicariato en Tavaí

El sicariato se produjo ayer a las 18:15 frente a un lavadero de vehículos a 300 metros de la rotonda de la ciudad de Tavaí, departamento de Caazapá, específicamente sobre la doble avenida que lleva hacia el distrito de Tomás Romero Pereira, departamento de Itapúa.

Una cámara de seguridad grabó el brutal ataque, que se inició cuando una motocicleta con dos ocupantes llegó de hacia Tavaí junto a unos seis hombres que estaban tomando cerveza recostados por un vehículo, en el paseo central de la avenida.

El que estaba como acompañante en la motocicleta portaba aparentemente un fusil AR15, calibre 5.56, con el que disparó en ráfaga contra los seis hombres.

En la primera serie de disparos, ya cayó muerto uno de los atacados, Justo Pastor Bogado Ortigoza, de 29 años, mientras sus amigos corrieron desesperados.

Los sicarios entonces hicieron un giro en U alrededor del automóvil, mientras seguían disparando, pero en ese momento otro de los atacados que había corrido hacia atrás tuvo tiempo de sacar una pistola y derribó a tiros al fusilero, quien cayó al suelto con su arma en mano, pero ya gravemente herido. El conductor de la motocicleta, al ver caído a su cómplice, aceleró la marcha y escapó del lugar.

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En el video del caso se ve que los sobrevivientes se acercaron después al sicario caído, le sacaron su fusil y lo ejecutaron en el mismo lugar. Incluso, después siguieron pegándole.

El matón abatido resultó ser Julio César Ortega Servián, de 26 años, oriundo de la colonia Brítez Cue del distrito de Yby Pytá, departamento de Canindeyú.

De los cinco sobrevivientes, cuatro resultaron heridos de bala. Estos fueron identificados como Marco González Acosta, de 38 años; Aureliano González Acosta, de 39 años; Julián Vega Ríos, de 48 años, y Julio César Sanabria Torales, de 35 años, alias Julito.

Este último habría sido el verdadero objetivo de los sicarios, ya que supuestamente comanda un grupo que domina la región.

Una versión que maneja la Policía es que Julito y su equipo habrían boicoteado la permanencia en la zona del criminal más buscado del Paraguay, Felipe Santiago Acosta Riveros, de 44 años, alias Macho, quien este año 2026 tuvo que migrar al departamento de Caazapá luego de la operación Umbral que se ejecutó el año pasado 2025 en el departamento de Canindeyú, donde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) incautó un cargamento récord de 88 toneladas de marihuana prensada.

De hecho, el 11 de julio pasado, el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) capturó en el municipio de Yby Pytá, Canindeyú, a uno de los supuestos miembros de la banda de Macho, Rafael Antonio Benítez Bogado, de 49 años.

Cuando eso, los militares también dieron a conocer un afiche del “componente orgánico del clan de Felipe Acosta”, en el que el ahora abatido en Tavaí Julio César Ortega Servián figuraba como miembro del “primer anillo de seguridad” de Macho.

Con este elemento, la Policía entiende que efectivamente fue Macho el que ordenó la muerte de Julito en Tavaí.