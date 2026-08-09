Dos jóvenes mueren en accidente sobre la ruta PY03 en Arroyos y Esteros

Las víctimas fatales fueron identificadas como Sheila Jazmín Rodríguez Duarte, de 25 años, y Delia Calonga Robles, de 26 años, ambas domiciliadas en Pedro Juan Caballero. Las jóvenes viajaban a bordo de un automóvil Toyota Vitz, color azul, que quedó completamente destruido tras el impacto.

De acuerdo con el informe policial, el automóvil habría circulado con dirección hacia Asunción. Según las manifestaciones recogidas de los conductores de los camiones, el vehículo se adelantó por la izquierda y, al intentar retomar su carril, habría impactado contra ambos vehículos de gran porte.

Uno de los camiones involucrados fue un Scania con acoplado de la marca Metalúrgica Rolón, que estaba al mando de Ever Atilio Espinola Álvarez, de 41 años, domiciliado en la compañía Ytú de Caacupé. El segundo vehículo involucrado fue un tractocamión Scania, conducido por Hugo César Báez, de 45 años, con residencia en el barrio San Juan, de Encarnación. Ambos conductores resultaron ilesos.

A raíz del impacto, el tractocamión habría perdido el control, salió de la capa asfáltica y terminó volcando en la cuneta. El camión con acoplado quedó sobre la calzada.

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Intervención policial

El personal policial acudió al lugar luego de recibir una comunicación radial del Sistema de Operaciones Policiales Base 3, que alertó sobre un accidente de tránsito.

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Al llegar, los agentes constataron la presencia del automóvil completamente destruido y de las dos ocupantes ya sin signos de vida. También verificaron que uno de los tractocamiones había volcado fuera de la calzada.

Los conductores de ambos camiones fueron sometidos a la prueba de alcoholemia, con resultado 0,0000 en ambos casos, según el reporte policial.

El procedimiento fue comunicado a la asistente fiscal de la Unidad Penal Nº 2 de la Fiscalía de Emboscada, Rocío Méndez, quien intervino en las actuaciones correspondientes.

Las circunstancias exactas y la responsabilidad en el accidente quedan sujetas a la investigación del Ministerio Público y de las autoridades intervinientes.

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