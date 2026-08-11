Río de Janeiro, será sede de la presentación 2027 del campeonato del mundo de motoclismo

El evento principal del lanzamiento de la temporada está previsto que tenga lugar en la playa de Botafogo, creando un escenario espectacular a los pies del Pan de Azúcar para la presentación oficial de la temporada 2027, un anuncio que se produce después de que MotoGP haya regresado a Brasil en 2026.

Con una asistencia de casi 150.000 espectadores al gran premio brasileño, Río de Janeiro se convertirá ahora en la ciudad anfitriona del evento estrella de pretemporada de MotoGP, uno de los eventos anuales más importantes del campeonato, reuniendo a todos los equipos, pilotos y fabricantes de MotoGP antes de la primera carrera de la temporada.

Tras el éxito de los recientes eventos de lanzamiento de temporada en Bangkok y Kuala Lumpur, Río de Janeiro ofrecerá la mayor celebración de MotoGP hasta la fecha, combinando la emoción del campeonato mundial de motociclismo con un programa de entretenimiento de primer nivel.

El español Carmelo Ezpeleta, CEO del Grupo MotoGP, señaló al respecto, en una nota de prensa difundida por los organizadores, que "la presentación de la temporada de MotoGP se ha convertido en uno de los momentos clave del año para nuestro campeonato, reuniendo a todos los equipos, pilotos y fabricantes al inicio de una nueva temporada".

En tanto, Eduardo Cavaliere, alcalde de Río de Janeiro, destacó que "Río de Janeiro tiene el honor de ser sede del lanzamiento de la temporada 2027 de MotoGP y de dar la bienvenida a nuestra ciudad a uno de los eventos anuales más importantes y tras el rotundo éxito del regreso a Goiânia, nos enorgullece contribuir a la celebración del inicio de una nueva temporada".