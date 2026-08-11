¿Qué habría motivado el asesinato de Roselín? La hipótesis que maneja la Policía

La hipótesis que maneja la Policía Nacional sobre el asesinato de Roselín Florentín Gómez (14) en Caazapá apunta a una situación de rechazo contra el victimario, según reveló el jefe de Investigación de Hechos Punibles, comisario Javier Flores.

“Dentro de esa relación que tenían, por lo visto, al ser rechazado uno de ellos, creemos que eso fue lo que motivó el ánimo de este sujeto que cometió el hecho. Se dio en el ámbito íntimo y es muy difícil determinar qué fue lo que pasa por la cabeza para cometer este tipo de hechos desde todo punto de vista negativo y reprochable”, declaró.

Flores señaló que, por el momento, la Policía trabaja sobre esta hipótesis para tratar de establecer qué habría motivado el crimen de la adolescente de 14 años.

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Investigan si el crimen fue planificado

Otra de las líneas que analiza la investigación es la posibilidad de que el hecho haya sido planificado, atendiendo a las circunstancias previas al crimen y a la relación que mantenía la adolescente con los presuntos involucrados.

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“Si bien no podemos determinar eso, sí podemos que planearon encontrarse y una cosa llevó a la otra, y lastimosamente se dio ese triste desenlace”, refirió.

De acuerdo con los datos de la investigación, el adolescente de 17 años y el joven de 21 habrían llevado cajas hasta el tajamar donde ocurrió el deceso. Los investigadores sospechan que estos elementos habrían sido utilizados posteriormente para trasladar los restos de la víctima.

Además, ambos habrían esperado a la víctima en el tajamar antes del crimen. La adolescente de 16 años, por su parte, habría llevado hasta el lugar a Roselín en una motocicleta.

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Tres imputados por el crimen de Roselín

La Fiscalía imputó, hasta el momento, por homicidio doloso a dos adolescentes —una de 16 y uno de 17 años— y a un adulto de 21 años, este último en calidad de coautor.