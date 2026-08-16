Herlings da en Suecia otro paso más hacia el título con su quinto doblete del curso

Herlings que ya fue campeón mundial de la máxima categoría en 2018 y 2021, ganó este domingo las dos mangas en el trazado de Uddevalla, en la primera por delante del letón Pauls Jonass y en la segunda, neutralizada a dos vueltas del final por un accidente sin consecuencias, por delante del francés Romain Febvre, ambos con Kawasaki.

El neerlandés de 31 años, que ya acumula 11 victorias consecutivas entre carreras de clasificación y mangas de gran premio, se afianza en el liderato del Mundial con 735 puntos, 116 más que su más inmediato perseguidor, Romain Febvre, cuando quedan cuatro grandes premios para el final.

El español Rubén Fernández (Honda) fue sexto en Uddevalla, con un sexto en la primera manga y un quinto en la segunda.

La siguiente cita del Mundial es el Gran Premio de Países Bajos el domingo que viene, 23 de agosto, en Arnhem.