Tragedia en Pedrozo: confirman que dos de las víctimas del fatídico choque eran funcionarios del Senado

A través de un comunicado emitido en sus canales oficiales, la Cámara de Senadores confirmó que dos de sus funcionarios se encuentran entre las víctimas fatales del devastador accidente ocurrido en la noche del sábado en la compañía Pedrozo de Ypacaraí, a la altura del kilómetro 47 de la ruta PY02.

Los fallecidos fueron identificados como Fátima Silva y Marcelo Ávalos, quienes prestaban servicios en el estamento legislativo, además de dos de sus hijos: Fernando (18) y Fátima (9).

Todos viajaban a bordo del vehículo Toyota Ractis de color negro que, tras el violento impacto en cadena desencadenado por un camión volquete, quedó completamente destruido e incinerado a un costado de la calzada.

La Cámara de Senadores expresa su profundo pesar por el fallecimiento, en un trágico accidente, de nuestros funcionarios Fátima Silva y Marcelo Ávalos, y sus dos hijos menores.



Acompañamos con profundo dolor a sus familiares, seres queridos y compañeros ante esta pérdida🙏 — SenadoPy (@SenadoresPy) August 16, 2026

Debido a que el automóvil se incendió tras la colisión, los cuatro ocupantes murieron calcinados en el acto. Durante las primeras horas de la jornada, los intervinientes de la Policía Nacional y la Fiscalía no habían podido determinar de forma oficial sus identidades debido a las extremas condiciones en las que fueron rescatados los restos.

Fuentes de la Cámara Alta indicaron en entrevista con ABC que el hijo mayor de la pareja confirmó la tragedia tras reconocer el vehículo, pero para la confirmación oficial de las identidades se recurrirá al cotejo de fichas dentales.

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Un violento impacto en cadena

El hecho ocurrió aproximadamente a las 20:35 del sábado, en la zona del semáforo de Pedrozo. Un camión Scania 113-360 que transportaba ladrillos, guiado por Víctor Raúl Delacruz (48), habría sufrido un desperfecto mecánico en el sistema de frenos mientras descendía hacia la intersección. Al no poder detener su marcha, el camión arrasó con varios vehículos que esperaban la luz verde del semáforo.

El choque en cadena dejó un saldo total de cinco personas fallecidas y siete heridas. Este domingo se confirmó la muerte de María Concepción Domínguez (58), quien falleció en el hospital a raíz de la gravedad de sus lesiones.

Entre los accidentados figuran varios menores de edad y ocupantes de un Renault Mégane, un Toyota Noah y el propio chofer del camión transportador, quien quedó aprehendido a disposición del Ministerio Público.

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