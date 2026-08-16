Thalía luce radiante a días de cumplir 55 años

Ariadna Thalía Sodi Miranda, o simplemente Thalía, llegó al mundo el 26 de agosto de 1971 en Ciudad de México. Así que, en pocos días cumplirá 55 años de vida. Pero, al parecer para ella no pasan los años porque cada día luce mejor.

Y como prueba de ello, te mostramos las fotografías que la mismísima Thalía compartió en las redes sociales contando emocionada que volvió al gimnasio.

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“Coqueteando de nuevo con el gym y me estoy dejando querer”, escribió feliz la icónica artista mexicana Thalía junto a las postales donde se la ve con los brazos bien tonificados, la piel dorada y con su característica sonrisa.

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Luciendo un bikini en tono cobrizo, unos lentes de sol y un collar, Thalía se mostró más diosa que nunca exhibiendo su cambio físico gracias a los ejercicios en el gym.

Thalía, esposa de Tommy Mottola desde hace 25 años y madre de Sabrina Sakae (18) y Matthew Alejandro (15), luce mejor que nunca o ¿ustedes qué opinan?