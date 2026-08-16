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16 de agosto de 2026 a la - 10:00

Thalía luce radiante a días de cumplir 55 años

La cantante mexicana Thalía luce una escultural figura a sus casi 55 años.
La cantante mexicana Thalía luce una escultural figura a sus casi 55 años.Instagram/Thalía

La cantante mexicana Thalía utilizó su cuenta de Instagram para compartir unas postales que la tienen como protagonista. A días de cumplir 55 años, la icónica artista reveló que volvió al gimnasio y mostró cómo luce radiante.

Por ABC Color

Ariadna Thalía Sodi Miranda, o simplemente Thalía, llegó al mundo el 26 de agosto de 1971 en Ciudad de México. Así que, en pocos días cumplirá 55 años de vida. Pero, al parecer para ella no pasan los años porque cada día luce mejor.

Y como prueba de ello, te mostramos las fotografías que la mismísima Thalía compartió en las redes sociales contando emocionada que volvió al gimnasio.

¡Diosa al sol! Thalía y su piel morena. (Instagram/Thalía)
¡Diosa al sol! Thalía y su piel morena. (Instagram/Thalía)

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“Coqueteando de nuevo con el gym y me estoy dejando querer”, escribió feliz la icónica artista mexicana Thalía junto a las postales donde se la ve con los brazos bien tonificados, la piel dorada y con su característica sonrisa.

¡Cada día más bella! La cantante mexicana Thalía. (Instagram/Thalía)
¡Cada día más bella! La cantante mexicana Thalía. (Instagram/Thalía)

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Luciendo un bikini en tono cobrizo, unos lentes de sol y un collar, Thalía se mostró más diosa que nunca exhibiendo su cambio físico gracias a los ejercicios en el gym.

Thalía está feliz con su cambio físico. (Instagram/Thalía)
Thalía está feliz con su cambio físico. (Instagram/Thalía)

Thalía, esposa de Tommy Mottola desde hace 25 años y madre de Sabrina Sakae (18) y Matthew Alejandro (15), luce mejor que nunca o ¿ustedes qué opinan?