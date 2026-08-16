Fatal accidente en Pedrozo: Confirman un nuevo fallecido y suman cuatro las víctimas

En la noche del pasado sábado, alrededor de las 20:35, un camión de gran porte protagonizó un devastador accidente de tránsito que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y diez heridos, varios de ellos de gravedad.

Hasta el momento no se dieron a conocer las identidades de los fallecidos, pues falta la confirmación oficial con los familiares, quienes se encuentran en la morgue aguardando por la forense.

De acuerdo con el informe brindado por la Comisaría N° 35 de Pedrozo, el vehículo involucrado es un camión volquete de la marca Scania, modelo 1989, el cual iba cargado con ladrillos.

Los datos recabados en el lugar indican que varios vehículos livianos, entre ellos un automóvil de la marca Toyota modelo Ractis, en el que se trasladaban las cuatro personas que perdieron la vida, aguardaban pacientemente la luz verde del cruce semafórico.

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En ese momento, el camión de gran porte se precipitó contra la fila de rodados con extrema violencia.

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Testimonios preliminares y la versión brindada por el propio conductor del camión, Víctor Raúl Delacruz de 48 años, apuntan a una falla en el sistema de frenos.

El chofer manifestó a los intervinientes que el desperfecto mecánico se produjo de manera imprevista al aproximarse al semáforo, lo que le hizo perder el control total del rodado pesado e impedimento para evitar la colisión múltiple.

El impacto dejó vehículos totalmente destruidos y movilizó a unidades de rescate, bomberos voluntarios y ambulancias para asistir a las víctimas.

El reporte oficial confirma que diez personas resultaron heridas y fueron derivadas de urgencia a centros asistenciales debido a la gravedad de sus lesiones.

En un primer momento se manejó que tres eran las personas fallecidas, pero una vez que los bomberos lograron abrir e ingresar al interior de la Racticus, confirmaron la presencia de cuatro personas.

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El conductor del camión volquete quedó detenido a disposición de las autoridades policiales y se encuentra a la espera de su declaración indagatoria ante el Ministerio Público, que ya abrió una investigación para esclarecer fehacientemente las circunstancias del fatal suceso.

Durante la mañana de este domingo, se confirmó el deceso de una quinta persona involucrada en el accidente. Se trata de María Concepción Domínguez Fernández, de 58 años de edad, quien se encontraba internada en el Hospital del Trauma tras el accidente.