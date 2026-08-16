Pascal Wehrlein gana su segundo Mundial de Fórmula E pese a no puntuar en Londres

Después de 17 carreras, el alemán terminó con 169 puntos en la clasificación general de pilotos. Es el segundo título para Wehrlein, tras el de 2024, por lo que se convierte en el segundo con más de un trofeo del Mundial de Fórmula E en su palmarés, tras el francés Jean-Éric Vergne.

El segundo puesto fue para el británico Jake Dennis (Andretti), que había sido campeón en 2023, con 164 puntos, y el tercero, para Mitch Evans (Jaguar), con 160 puntos.

Wehrlein había recuperado el liderato de la general en la primera carrera del ePrix británico, celebrada este sábado. Con 169 puntos, aventajaba en 5 a Jake Dennis (Andretti) y en 21 a Mitch Evans (Jaguar).

En la jornada del domingo, Wehrlein fue tercero en la ronda de clasificación, por detrás del neerlandés Nyck de Vries y el suizo Edoardo Mortara, ambos del equipo Mahindra. Dennis, en cambio, tomó la salida en la carrera en la decimosexta posición.

La carrera fue muy problemática para el alemán, que perdió once puestos durante el recorrido y terminó decimocuarto. Sin embargo, Dennis no estuvo mejor (terminó 18º, también fuera de los puntos), por lo que la ventaja acumulada antes de esta carrera a favor del piloto de Porsche fue suficiente para hacerse con el título.

La victoria del ePrix fue para el británico Taylor Barnard (DS Penske), que salía desde la sexta posición. Los puntos que sumó le sirvieron para terminar undécimo en la general. Completaron el podio Nyck de Vries y Edoardo Mortarara. El español Pepe Martí, octavo, culminó la temporada decimotercero, con 66 puntos.

Esta fue la última carrera de la generación actual de monoplazas eléctricos, la Gen3. A partir de la temporada 2027, el Mundial de Fórmula E entrará en la Gen4, con nuevas tecnologías y recursos para su evolución.