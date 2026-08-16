IPS gastará el doble en estudios para obras que ya tenían solución por G. 642 millones

El 27 de octubre de 2022, la empresa Gavilán & Asociados, representada por Sergio Gavilán, presentó su informe final sobre la estructura del séptimo y octavo pisos del Hospital Central, área destinada originalmente para la instalación de 11 quirófanos modulares. El análisis se realizó dos años después de que el Instituto de Previsión Social (IPS), bajo la gestión de Andrés Gubetich, firmara un contrato por G. 53.000 millones con Neighpart SA, representada por Claudio Escobar.

Según el documento al que accedió ABC, los peritos concluyeron que “la estructura no cuenta con la capacidad necesaria para soportar las cargas del proyecto”. Sin embargo, en el mismo informe recomendaron: “En el caso de que se decida la colocación de los equipos en el nivel proyectado, debería realizarse el proyecto de refuerzo de pilares mediante el recrecido de la sección para recibir las cargas previstas”.

Solución: G. 642 millones

Tras el diagnóstico, la misma firma elevó el 25 de abril de 2023 una propuesta económica para ejecutar el refuerzo de pilares. De acuerdo con la documentación, el costo de las obras de hormigón armado alcanzaba casi G. 642 millones.

Es decir, la previsional, durante la gestión de Vicente Bataglia, ya contaba con una salida técnica para concluir el área quirúrgica. Sin embargo, la propuesta fue archivada por las entonces autoridades, que días antes aprobaron la Adenda N° 4 al contrato original -para incluir paneles solares-, elevando el costo de la obra a G. 61.186 millones.

Cambio de administración

Cuatro meses después de presentarse el presupuesto de “solución” asumió la titularidad del IPS Jorge Brítez, designado por el presidente Santiago Peña. Tras denunciar inicialmente el abandono de los equipos quirúrgicos, Brítez suspendió en 2024 la ejecución contractual para reasignar un nuevo espacio dentro del centro asistencial. La nueva ubicación fue diseñada por la proveedora y aprobada ese mismo año tanto por el Ministerio de Salud Pública como por dependencias del IPS, de acuerdo a los documentos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a este avance, la obra volvió a trabarse. Documentos previos publicados por ABC reflejan que la contratista pretendía continuar los trabajos, pero las actuales autoridades de la previsional, encabezadas por Isaías Fretes, señalaron nuevos inconvenientes en el sitio reasignado.

Lo cierto es que este caso escaló a la justicia. El 4 de agosto pasado, el fiscal Julio Ortiz imputó a dos expresidentes de la previsional, Vicente Bataglia y Jorge Brítez, por un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.186 millones. No obstante, los equipos fueron localizados y los desembolsos a la contratista alcanzan hasta la fecha G. 35.658 millones.

El doble del precio

Paralelamente al proceso penal, el IPS puso en marcha un nuevo plan tras frenar otra vez el plazo contractual de esta obra. Se trata de una licitación para reevaluar la infraestructura de todo el edificio del Hospital Central. El director de Mantenimiento, Juan José Sánchez, admitió que con este análisis no se descarta que el séptimo y octavo pisos vuelvan a considerarse aptos.

La convocatoria, publicada el viernes último en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), establece un presupuesto estimado de G. 1.288 millones.

Es decir, el doble de recursos a un nuevo diagnóstico edilicio, cuando hace tres años se contaba con un plan técnico concreto para solucionar el problema del bloque quirúrgico del Hospital Central, con la mitad.