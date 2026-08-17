Valentino 'Il Dottore' Rossi cumple 30 años desde su primera victoria en Brno

Rossi, nacido en la localidad italiana de Urbino el 16 de febrero de 1979, firmó su primer triunfo con 17 años y 170 días, y lo hizo en el Gran Premio de la República Checa de 125 c.c. que se disputó el 18 de agosto de 1996 en el circuito de Brno, por delante de quien por entonces era ya cuatro veces campeón del mundo, el español Jorge Martínez 'Aspar', quien se retiró de la competición un año después con 196 grandes premios a sus espaldas, y el japonés Tomomi Manako.

Entre los muchos récords que fue acumulando a lo largo de la historia y merced a los cambios que se registraron en el campeonato del mundo, Rossi es el único piloto de la historia que ha podido ganar los títulos de 125 c.c., 250 c.c., 500 c.c. y MotoGP.

Desde aquella primera victoria en 1996 y hasta que se retiró de la competición al final de 2021, en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP del 14 de noviembre, cuando fue décimo, 'Il Dottore' ha acumulado la friolera de 115 victorias, sólo superado por su compatriota Giacomo Agostini (122), y 235 podios en los 432 grandes premios disputados.

La última victoria de Rossi llegó 21 años después de la primera, en 2017, con 38 años y 129 días, cuando se impuso en el Gran Premio de los Países Bajos disputado el 25 de junio en la conocida como la 'catedral' del motociclismo, el TT Assen.

Entonces, Valentino Rossi doblegó a su compatriota Danilo Petrucci por la exigua diferencia de 63 milésimas de segundo, con el español Marc Márquez, el único que le iguala en títulos mundiales en la categoría reina -y con el que acabó protagonizando una rivalidad acérrima a partir de 2015-, a más de cinco segundos.

Los números de Rossi serán difíciles de igualar, pues a lo largo de su trayectoria deportiva llegó a disputar grandes premios en 33 circuitos de las distintas temporadas del campeonato del mundo y sólo se le atragantaron, a la hora de subirse a lo más alto del podio, los de Austin (Estados Unidos), Motorland Aragón (España) y el Red Bull Ring de Spielberg (Austria).

No obstante, marcó en su lista de victorias trazados tan emblemáticos como el TT Assen, Montmeló, Mugello, 'Ángel Nieto' Jerez, Phillip Island, Donington Park, Brno, Sepang, Nelson Piquet Jacarepaguá, Sachsenring, Estoril, Portimao, Losail, Suzuka, Le Mans, Welkom, Misano Adriático, Shanghai, Ricardo Tormo Cheste, Motegi, Imola, Sentul, Óscar A. Gálvez Buenos Aires, Silverstone, Paul Ricard, Termas de Río Hondo, Shah Alam, Indianápolis, Laguna Seca o Nurburgring.

Sin embargo, no todo fue un camino de rosas en la trayectoria de 'Il Dottore', que afrontó períodos de sequía de triunfos bastante prolongados, el primero y más largo de ellos desde Malasia en 2010 hasta el TT Assen de 2013; luego, a partir de su triunfo en el TT Assen de 2017, su única victoria de la temporada, ya no volvió a subirse jamás a lo más alto del podio.

Rossi se retiró en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2021 con 42 años y 271 días, pero sus estadísticas permanecerán de por vida entre los más grandes pilotos que ha tenido el campeonato del mundo de motociclismo, con 7 títulos mundiales de MotoGP/500, 1 de 250 c.c. y 1 de 125 c.c.

Por categorías, Valentino Rossi acumula 89 victorias en MotoGP/500 c.c., donde logró 199 podios en 372 grandes premios; 14 victorias en 250 c.c. con 21 podios y 30 grandes premios y 12 victorias en 125 c.c. y 15 podios en 30 grandes premios.