Mitic adjudicó oferta más cara a favor de “mimada” del Gobierno

A través del llamado a Licitación Pública Internacional (ID 468.772), el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mitic) adjudicó un millonario contrato de G. 12.627.717.408 (unos US$ 1,6 millones) a Technoma Saeca, ligada al Grupo Vázquez, para el equipamiento de laboratorios TIC en colegios públicos.

El contrato adjudicado prevé ejecutarse íntegramente con fondos provenientes del programa Agenda Digital, financiado con el préstamo 4650/OC-PR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La adjudicación, aprobada bajo la gestión del ministro Gustavo Villate, se estructuró en dos lotes. La mayor controversia se centró en el Lote 1, donde la firma Celexx SA presentó la propuesta más económica por G. 9.149 millones, frente a los G. 11.413 millones de Technoma.

A pesar de una diferencia de más de G. 2.264 millones favorable al Estado, el Comité Evaluador descalificó a Celexx alegando objeciones técnicas. Esto allanó el camino para adjudicar a Technoma tanto el Lote 1 como el Lote 2 (por G. 1.214.455.298).

Polémicos antecedentes

Technoma se consolidó como proveedora “predilecta” del Estado, acumulando contratos por G. 189.401 millones (más de US$ 28 millones) desde la llegada de Santiago Peña al poder.

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Además, la empresa tiene una estrecha relación con Itti Saeca, exsocia de Peña en Ueno Holding, con la que comparten oficinas en el Paseo La Galería e intercambian directivos como Sergio Pizurno, director comercial de Technoma y exgerente general de ITTI.

Esta relación societaria de facto provocó denuncias de licitación colusoria, como en el servicio de impresión de la Corte Suprema de Justicia en 2024.

Incluso, recibió reclamos por sospechas de direccionamiento en llamados como el ejecutado con sumo sigilo desde la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-Py) para la compra de tecnología de vigilancia de comunicaciones (escuchas telefónicas), sumado a otros contratos en el Banco Central del Paraguay (BCP), DNIT y el Ministerio de Economía.