Política
17 de agosto de 2026 a la - 01:00

Mitic adjudicó oferta más cara a favor de “mimada” del Gobierno

Sergio Amado Pizurno (con barba) aparecía como directivo tanto en Technoma como en ITTI.
Sergio Amado Pizurno (con barba) aparecía como directivo tanto en Technoma como en ITTI.GENTILEZA

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), a cargo de Gustavo Villate, concretó en julio pasado la adjudicación de US$ 1.545.505 a favor de Technoma Saeca –mimada del Gobierno y ligada al Grupo Vázquez–, descalificando una oferta más económica. El contrato, ejecutado con fondos del BID, apunta a la instalación de laboratorios TIC en colegios.

Por ABC Color

A través del llamado a Licitación Pública Internacional (ID 468.772), el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mitic) adjudicó un millonario contrato de G. 12.627.717.408 (unos US$ 1,6 millones) a Technoma Saeca, ligada al Grupo Vázquez, para el equipamiento de laboratorios TIC en colegios públicos.

El contrato adjudicado prevé ejecutarse íntegramente con fondos provenientes del programa Agenda Digital, financiado con el préstamo 4650/OC-PR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El cuadro comparativo de ofertas del propio llamado revela la diferencia en los montos ofertados.
El cuadro comparativo de ofertas del propio llamado revela la diferencia en los montos ofertados.

La adjudicación, aprobada bajo la gestión del ministro Gustavo Villate, se estructuró en dos lotes. La mayor controversia se centró en el Lote 1, donde la firma Celexx SA presentó la propuesta más económica por G. 9.149 millones, frente a los G. 11.413 millones de Technoma.

A pesar de una diferencia de más de G. 2.264 millones favorable al Estado, el Comité Evaluador descalificó a Celexx alegando objeciones técnicas. Esto allanó el camino para adjudicar a Technoma tanto el Lote 1 como el Lote 2 (por G. 1.214.455.298).

Polémicos antecedentes

El contrato fue confirmado en julio pasado con la asignación del Código de Contratación.
El contrato fue confirmado en julio pasado con la asignación del Código de Contratación.

Technoma se consolidó como proveedora “predilecta” del Estado, acumulando contratos por G. 189.401 millones (más de US$ 28 millones) desde la llegada de Santiago Peña al poder.

Además, la empresa tiene una estrecha relación con Itti Saeca, exsocia de Peña en Ueno Holding, con la que comparten oficinas en el Paseo La Galería e intercambian directivos como Sergio Pizurno, director comercial de Technoma y exgerente general de ITTI.

Esta relación societaria de facto provocó denuncias de licitación colusoria, como en el servicio de impresión de la Corte Suprema de Justicia en 2024.

Incluso, recibió reclamos por sospechas de direccionamiento en llamados como el ejecutado con sumo sigilo desde la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-Py) para la compra de tecnología de vigilancia de comunicaciones (escuchas telefónicas), sumado a otros contratos en el Banco Central del Paraguay (BCP), DNIT y el Ministerio de Economía.