Aston Martin y Defected Records se unen con colaboración que fusiona música y F1

Además, el equipo Aston Martin, en el que corren los pilotos Fernando Alonso y Lance Stroll, y Defected Records, uno de los sellos discográficos independientes de música house más influyentes, lanzaron el pasado martes la última entrega de la serie 'I / AM DROPS', un programa de experiencias para fans centrado en la cultura urbana, el comercio minorista y los lanzamientos limitados, informó Aston Martin en un comunicado.

"El Defected DROP se centra en una invitación exclusiva a la noche de preestreno y presenta una selección de piezas creadas en colaboración, incluyendo una caja de discos personalizada y una colección de vinilos inspirada en la campaña riven by Sound'. Además, se lanzará una gama de camisetas de edición limitada creadas exclusivamente para la colaboración", reza la nota.

La colaboración entre Aston Martin Aramco y Defected es la última de las múltiples incursiones del equipo en el mundo de la música, tras anteriores colaboraciones con Tems, The Rolling Stones, Santan Dave, Dom Dolla y Barry Can't Swim.

"Aston Martin tiene una larga trayectoria de iniciativas culturales. A través de esta colaboración con Defected Records, seguimos conectando con los aficionados en sus propios términos, utilizando el poder de la música para atraer a un nuevo público a nuestro deporte", explicó Rob Bloom, director de marketing del equipo Aston Martin Aramco F1.