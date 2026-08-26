El Campeonato Mundial de Rally regresa a Paraguay con una etapa más larga y más técnica

Se trata de la undécima etapa del certamen que se corre desde 1973, y que en la edición paraguaya de 2025 tuvo al francés Sébastien Ogier, al mando de un Toyota Yaris GR Rally1, como vencedor.

En lo que se refiere al campeonato de conductores, el aliciente estará en ver la disputa de los primeros lugares, ya que el líder, el galés Elfryn Evans, suma 201 puntos, apenas 30 más que el finlandés Sami Pajari y 41 sobre el japonés Takamoto Katsuta, por lo que la competición promete emociones fuertes.

El Rally de Paraguay, que se correrá del 27 al 30 de agosto, después de la parada en Finlandia y antes del recorrido en Chile, tendrá como escenario el departamento de Itapúa, en el sur del país, sede de la etapa local en 2025, que fue premiada como la mejor del mundo.

El primer día, los equipos participantes iniciarán la competencia con el llamado 'shakedown' o sesión de prueba de sus máquinas, al tiempo que se dará la salida simbólica en el sambódromo de Encarnación, donde se esperan unas 15.000 personas que disfrutarán de demostraciones dinámicas y otras actividades relacionadas con el automovilismo.

Mientras que el viernes, sábado y domingo se correrán las secciones cronometradas de la competencia.

Este año, los organizadores agregaron casi 24 kilómetros más de corrido y 3 nuevos tramos, extendiendo la etapa desde los 335,22 kilómetros de 2025 hasta los 358,88 actuales, divididos en 22 secciones.

El icónico tramo de Yerbateras, previsto para el sábado, es el más largo y exigente, con 33,88 kilómetros de recorrido.

A inicios de semana, el presidente paraguayo, Santiago Peña, anunció que el país compensará la huella de carbono que generará el evento a través de la emisión de créditos provenientes de proyectos desarrollados en el país.

Esto transformará a la etapa paraguaya del WRC en la primera de América Latina en aplicar esta iniciativa.

"Pocos creyeron que Paraguay podía hacer una fecha del Campeonato Mundial. Asumimos ese desafío juntos y creamos nuestra propia utopía: el mejor rally del mundo, aquí, en el corazón de Sudamérica, donde las cosas imposibles suceden", apuntó Peña durante una cena de recepción a las delegaciones.

En abril pasado, el mandatario recordó que el país organizará una etapa del Campeonato Mundial de Rally durante tres años consecutivos, por cuanto la competición está asegurada en Paraguay hasta 2027.

En este sentido, señaló entonces que su "anhelo" es que la etapa en el país suramericano "nunca más salga del calendario" y que a partir de 2027 se renueve por otros diez años.