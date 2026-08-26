El español Fermín Aldeguer cambia la Ducati Desmosedici de Gresini por la de VR46

El piloto español lucirá los colores del equipo con sede en la localidad italiana de Tavullia a partir de la temporada 2027 y durante los dos siguientes años para convertirse en piloto oficial de 'Ducati Corse' al disponer de moto de fábrica.

Aldeguer, undécimo en la clasificación del Mundial, regresa a la competición en Aragón tras recuperarse de su lesión en una vértebra, y es el piloto más joven de la categoría -nació en 2005-, siendo uno de los mayores talentos de MotoGP.

El piloto natural de la localidad murciana de La Ñora dio sus primeros pasos en España, donde ganó campeonatos regionales y nacionales; tras ganar competiciones europeas, debutó en el Campeonato del Mundo en 2021 en las motos eléctricas de MotoE,para ascender a Moto2, donde también demostró un gran potencial, convirtiéndose en uno de los pilotos más respetados y codiciados, lo que le permitió debutar en MotoGP en 2025.

Ese mismo año logró tres podios y su primera victoria, en Indonesia, convirtiéndose en el segundo piloto más joven de la historia en ganar en MotoGP, después del también español Marc Márquez, que lo hizo en 2013, también en su primer año en la categoría.

En 2025 se convirtió en el mejor debutante de la temporada y en la actualidad es undécimo, con el segundo puesto en el Gran Premio de cataluña como mejor resultado.

En la nota de prensa del equipo, Aldeguer dice estar "muy contento" de dar un nuevo paso en su carrera deportiva pues "fichar por el equipo de Valentino es increíble", ya que "siempre" ha sido uno de sus ídolos "y un modelo a seguir".

Y afirma que eso le ayudará "a mejorar como piloto" gracias a sus valiosos consejos y a la condición de equipo oficial de Ducati, una escudería "extremadamente profesional".

No se olvida de la nueva reglamentación que entrará en vigor a partir de 2027, con la que su objetivo será adaptarse "a los nuevos neumáticos, pero también a la nueva moto", si bien reconoce que "tener la moto oficial de Ducati será de gran ayuda a lo largo de la temporada".

"Será un año en el que buscaremos ser consistentes", destaca, para asegurar que intentará "evitar errores y pasar el mayor tiempo posible sobre la moto" para recopilar la máxima información posible".

Aldeguer ha querido en la nota "agradecer" el trato recibido en la escudería Gresini. "El equipo y Nadia (Padovani, propietaria) me han ayudado a crecer y me han traído hasta donde estoy hoy", dijo.