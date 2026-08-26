El italiano Luca Marini será piloto KTM en la escudería Tech3 a partir de 2027

Marini, hasta ahora piloto oficial de Honda junto al español Joan Mir, se unirá a la escudería Tech3, con soporte directo de KTM, a partir de la próxima temporada, en la que comienza una nueva era de reglamento técnico en la categoría reina de MotoGP, al reducirse la cilindrada de las motos de 1.000 a 850 c.c., entre otras modificaciones técnicas.

Luca Marini cuenta con una dilatada experiencia como ganador de seis grandes premios en Moto2 y dos podios en MotoGP, categoría en la que debutó en 2021, después de ser subcampeón mundial de Moto2 en 2020.