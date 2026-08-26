Automovilismo
26 de agosto de 2026 a la - 05:30

El italiano Luca Marini será piloto KTM en la escudería Tech3 a partir de 2027

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Redacción deportes, 26 ago (EFE).- El italiano Luca Marini será piloto del fabricante austríaco KTM a partir de la temporada 2027 en la escudería francesa Tech3, según confirmó este miércoles el equipo.

Por EFE

Marini, hasta ahora piloto oficial de Honda junto al español Joan Mir, se unirá a la escudería Tech3, con soporte directo de KTM, a partir de la próxima temporada, en la que comienza una nueva era de reglamento técnico en la categoría reina de MotoGP, al reducirse la cilindrada de las motos de 1.000 a 850 c.c., entre otras modificaciones técnicas.

Luca Marini cuenta con una dilatada experiencia como ganador de seis grandes premios en Moto2 y dos podios en MotoGP, categoría en la que debutó en 2021, después de ser subcampeón mundial de Moto2 en 2020.