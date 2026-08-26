El Real Madrid, nuevo patrocinador del GP de España, cederá algunas de sus instalaciones

El gran premio, con el que la Fórmula Uno regresa a la capital española 45 años después de su última aparición y que tendrá lugar entre el 11 y el 13 de septiembre sobre el nuevo trazado madrileño, incorpora así al Real Madrid a su cartera de patrocinadores, según informó la organización en un comunicado.

El nuevo circuito híbrido de Madring, que cuenta con un trazado de unos 5,4 kilómetros y 22 curvas, discurre entre IFEMA, Valdebebas, donde se encuentra la 'Monumental', su curva más icónica con un 24 % de peralte, y un tramo de vía pública.

Aprovechando la proximidad entre la Ciudad Real Madrid y la zona norte del trazado, separadas apenas por 200 metros, la organización del gran premio incorporará determinadas instalaciones del Real Madrid a la operativa del Gran Premio durante el fin de semana de carrera.

Además, el Real Madrid tendrá presencia en diferentes espacios de 'hospitality' del trazado madrileño, donde está prevista la participación de leyendas y otras de sus figuras más destacadas.

"La incorporación del Real Madrid como Local Event Supporter suma al Gran Premio al único club de fútbol con 15 Copas de Europa, líder en valor de marca, seguidores en RRSS y valoración, referente de la ciudad de Madrid, y conecta dos deportes con millones de seguidores en todo el mundo", señala la nota.