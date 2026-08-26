Izan Guevara llega a un circuito en el que ya ha ganado antes

"En Silverstone me quedé con ganas de más porque sentía que teníamos potencial para un resultado muy bueno", si bien recuerda que se quedó "a las puertas del podio", pero que esa circunstancia le "motiva" para "venir a Aragón", un circuito del que dice guardar "muy buenos recuerdos" pues ha ganado antes ahí.

"Siempre me he sentido fuerte aquí", insiste Izan Guevara, segundo del mundial a 42,5 puntos del líder, motivo por el que piensa que puede ser "un buen fin de semana", aunque explica que "hará mucho calor", aunque indicó que disfruta "compitiendo en estas condiciones".

Para Guevara, "el objetivo es empezar a trabajar duro desde el primer día", pues con ello aprovechará lo aprendido durante el descanso para "luchar por un buen resultado" que le ayude en el campeonato.