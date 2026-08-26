Quartararo y Rins, con sentimientos opuestos ante la cita de Motorland

"El descanso tras Silverstone nos dio tiempo para recargar energías y prepararnos para la siguiente fase del campeonato", señala Fabio Quartararo en la nota de prensa de su equipo, si bien reconoce que Aragón "nunca" ha sido uno de sus circuitos "más fáciles".

El campeón del mundo de MotoGP en 2021 señala que será "un fin de semana complicado", pero indicó que dará "lo mejor" de sí, "como siempre", para destacar que su objetivo será "seguir trabajando duro", y así "aprovechar al máximo cada sesión".

En el caso de Alex Rins, se dice "muy feliz" de volver a MotorLand Aragón, pues es un circuito que conoce "muy bien" y que le ha brindado "grandes recuerdos" a lo largo de su carrera.

La familia paterna de Alex Rins en originaria de la localidad de Valdealgorfa, próxima al circuito de Alcañiz.

Rins recuerda en la nota que la carrera de Gran Bretaña "terminó muy pronto" al verse involucrado en un incidente en la primera vuelta, así que dice estar "motivado para dejarlo atrás y volver a la pista".

"Aragón suele ser como un segundo Gran Premio en casa", y recuerda que parte de su familia vive cerca del circuito, "así que siempre es especial correr aquí", resumió.

No obstante, reconociço que "no será un fin de semana fácil", pues insiste en que hay "algunos aspectos" en los que quiere trabajar y ver qué puede lograr.