El japonés Ai Ogura es baja de última hora en Aragón, por lesión

Ogura ha sufrido una lesión en la mano izquierda mientras se entrenaba en Japón y tendrá que pasar hoy mismo por el quirófano, según informa el equipo Trackhouse para el que corre.

Dicha lesión, una fractura cerca del pulgar de su mano izquierda, ha sido confirmada a su llegada a Europa tras la segunda 'pausa' estival de dos semanas y, como indica el equipo, requerirá cirugía.

La ausencia de Ai Ogura en Aragón la cubrirá el piloto probador del fabricante de Noale, el italiano Lorenzo Savadori.

El piloto nipón es tercero en la clasificación, con 203 puntos, sólo tres más que el español Marc Márquez (cuarto), quien aspira a seguir recortando a los de cabeza. El también español Jorge Martín se mantiene al frente de la tabla, con 240, 31 más que su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi (209).