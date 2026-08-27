El probable equipo de Cerro Porteño para su estreno en Copa Paraguay

El trascendental enfrentamiento se disputará este miércoles a las 18:30 horas en el estadio La Arboleda de Rubio Ñu. El equipo azulgrana será dirigido de forma interina por Nelson Cabrera, integrante del staff de técnicos residentes de la institución, a la espera de la asunción del entrenador argentino Gustavo Costas, quien será presentado el próximo viernes en sustitución de su compatriota Holan.

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Seis variantes y el esperado estreno del “Gatito” Fernández

Según la información aportada por el periodista Jorge Izquierdo de ABC Cardinal, el estratega interino Nelson Cabrera prepara seis variantes en el once con el objetivo de enderezar el rumbo tras el último traspié en la máxima cita del fútbol paraguayo. Teniendo en cuenta la alineación que cayó ante el archirrival, en la estructura titular solo repetirán los zagueros Víctor Gustavo Velázquez y Lucas Quintana, el lateral izquierdo Marcelo Chaparro, además de los atacantes Ignacio Aliseda y Pablo Vegetti.

La gran novedad de la jornada será la presencia en la portería de Roberto “Gatito” Fernández, quien disputará su primer partido oficial en la temporada. De este modo, el probable equipo de Cerro Porteño estará conformado por: Roberto “Gatito” Fernández bajo los palos; Josué Servín, Víctor Gustavo Velázquez, Lucas Quintana y Marcelo Chaparro en la última línea; un mediocampo integrado por Gabriel Aguayo, Carlos Chena, Ariel Gamarra e Ignacio Aliseda; y una dupla de ataque conformada por Jonatan Torres y Pablo Vegetti.