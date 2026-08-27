El Senado acorrala al IPS y al BCP por “monopolio” de Ueno Bank en créditos

El senador Rafael Filizzola (PDP) lanzó duras críticas contra la bancarización forzada impuesta por el Instituto de Previsión Social (IPS), que condiciona el desembolso de créditos de consumo a la apertura obligatoria de cuentas en Ueno Bank, vinculado al Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez. El legislador advirtió a través de su cuenta de X que lo que se observa con la entidad financiera ya no puede analizarse como una operación aislada, sino como una concentración sistemática de recursos públicos y previsionales que afecta directamente a los asegurados.

Ante esta situación, el Senado aprobó los dos pedidos de consultas para transparentar el vínculo contractual. El IPS deberá remitir la copia íntegra del contrato original celebrado con el extinto Visión Banco, sus adendas y los dictámenes jurídicos que justificaron la migración de operaciones.

Asimismo, la previsional tendrá que precisar si el prestatario cuenta con la libertad de recibir su dinero en el banco de su preferencia o, de lo contrario, fundamentar la obligatoriedad de operar con Ueno Bank e identificar a las autoridades que dispusieron dicha medida.

El requerimiento abarca además la rendición de cuentas sobre posibles comisiones, cargos o beneficios comerciales derivados de la captación masiva de clientes, junto con el historial de dictámenes o avales emitidos por la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Pensiones, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco).

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Por otra parte, la solicitud dirigida al Banco Central del Paraguay (BCP) apunta a dimensionar el volumen de dinero público en la entidad financiera. Según los datos expuestos por Filizzola, Ueno Bank administra actualmente alrededor de 5,1 billones de guaraníes (US$ 863 millones) provenientes del Estado y del sistema previsional, cifra que duplica su propio patrimonio neto y supera en cuatro veces su capital integrado.

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De ese total, solo el IPS mantiene depositados 2,2 billones de guaraníes (US$ 356 millones) colocados en instrumentos de inversión, a lo que se suma la Caja de Préstamos de la previsional, que maneja una cartera de 3,4 billones de guaraníes (US$ 563 millones) y canaliza desembolsos anuales de hasta G. 2,1 billones de forma exclusiva a través de dicho banco.

El parlamentario desmintió categóricamente que el volumen de 2.000 operaciones mensuales impida la acreditación directa en la entidad elegida por cada usuario, argumentando que el Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP) posee capacidad sobrada para procesar transferencias masivas de forma instantánea.

Por último, el pedido del Senado exige al BCP evaluar la capacidad técnica del SIPAP y remitir la totalidad de las auditorías, reclamos y advertencias registradas respecto a este esquema desde el año 2020, entonces a cargo del extinto Visión Banco.

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Crecimiento mes a mes

Registros oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evidenciaron que el negocio del manejo de la billetera estatal para Ueno Bank no detiene su ritmo de crecimiento mes a mes.

En solo 30 días -entre junio y julio pasados- la entidad perteneciente al Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez, capturó otros G. 312.463 millones (US$ 52 millones) de fondos públicos, de acuerdo con el último informe de dicha cartera estatal.

Con esta nueva inyección, Ueno Bank alcanzó un acumulado de G. 5,1 billones (US$ 863 millones) en recursos distribuidos entre organismos del Estado y el Instituto de Previsión Social (IPS). Esta captación exponencial coincide con la gestión de Santiago Peña, quien hasta abril de 2025 era socio comercial del conglomerado empresarial.

El desglose elaborado por la Dirección General del Tesoro del MEF delata que Ueno Bank fue el único banco privado que registró un incremento significativo de liquidez estatal en julio último.

Mientras en otras entidades financieras se evidenció un retiro de recursos estatales, la entidad financiera del Grupo Vázquez recibió una nueva inyección de la plata pública.