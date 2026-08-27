Yamaha y Jack Miller finalizarán su relación a la conclusión de la temporada

Así, el piloto australiano abandona el proyecto tras haber desempeñado un papel importante en los esfuerzos de desarrollo de Yamaha, desde que se incorporó al proyecto Prima Pramac Yamaha MotoGP, en el que Jack Miller aportó una valiosa experiencia y conocimientos técnicos al programa de desarrollo del nuevo motor V4 de Yamaha en MotoGP.

El australiano, subcampeón del mundo de Moto3, categoría desde la que saltó directamente a MotoGP un año después, puso de relieve su valor para Yamaha con su participación en las prestigiosas 8 Horas de Suzuka de 2025 y 2026.

En una nota de prensa del equipo y de Yamaha, Jack Miller da las gracias a todos "por el proyecto que hemos compartido desde el inicio de la temporada 2025", puesto que para él ha sido "una experiencia gratificante". "Hemos dado lo mejor de nosotros mismos para hacer avanzar el proyecto", destaca.

Aun así, Miller, decimonoveno del campeonato de MotoGP con un octavo puesto en Hungría como mejor resultado, destaca que sigue creyendo que tiene más que ofrecer y más que conseguir, y con esa motivación afrontará "lo que sea que venga después" y afirma estar deseando que "llegue el siguiente capítulo" de su carrera deportiva.

No sin dejar claro que "aún quedan carreras por disputar esta temporada" y que su "atención sigue centrada por completo en terminar el año con fuerza junto al equipo".