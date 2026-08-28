Iván Ortolá lidera los primeros libres a sólo tres décimas del récord

Ortolá paró el cronómetro en 1:50.265, a tres décimas de segundo del récord de la categoría, 1:49.940, que tiene desde el pasado año el brasileño Diogo Moreira (Kalex).

La primera tanda libre de Moto2 comenzó con gran intensidad y con el español Alonso López (Kalex) y el belga Barry Baltus (Kalex) como principales protagonistas, separados por apenas una décima de segundo y con el líder de la categoría, 'Manugas' González (Kalex), en la octava posición y cada vez con más rivales peleando por esas primeras plazas.

Entre los que se unieron a la pelea en cabeza de la tabla de tiempos estuvieron el australiano Senna Agius (Kalex) y los españoles Iván Ortolá (Kalex) e Izan Guevara (Boscoscuro), que ayer fue confirmado como piloto de MotoGP de la mano de la escudería Pramac Yamaha que dirige el italiano Gino Borsoi a partir de 2027.

Ortolá fue la siguiente referencia, tras las de Alonso López y Barry Baltus, al rodar en 1:51.369, más de medio segundo por debajo del anterior registro del piloto belga (1:51.957), aunque le duró poco, pues en su sexta vuelta el líder del campeonato saltó a la palestra para rebajar el mejor tiempo de la sesión hasta 1:51.294.

Ya en el último tercio de la sesión volvió a encaramarse al primer puesto Alonso López, que se acercó al récord del circuito (1:49.940), al rodar en 1:50.478.

En esos minutos finales fue cuando todos los pilotos se decidieron a montar los compuestos más blandos de neumáticos para buscar un mejor tiempo y el resultado no tardó en llegar, pues Ortolá volvió a situarse líder con un registro de 1:50.265, aunque algunos pilotos seguían con neumático usado trabajando el ritmo de carrera o el mejor compuesto para aguantar las 19 vueltas del gran premio.

Por detrás de Ortolá, cuyo registro no pudo batir ninguno de sus rivales, acabaron Alonso López, Izan Guevara, Senna Agius y el líder, Manuel González, quien en la última vuelta mejoró su mejor marca personal para ganar varias posiciones.