Marc Márquez domina la primera sesión libre con 35 milésimas sobre Raúl Fernández

Marc Márquez rodó en 1:47.532 en el undécimo de los diecisiete giros que completó, todavía lejos del récord que él mismo ostenta desde el pasado año con 1:45.704.

El también español Pedro Acosta (KTM RC16) fue el primero en marcar un tiempo de referencia en su quinto giro al rodar en 1:48.245, pero enseguida fue batido por los hermanos Márquez, primero por Alex, que paró el cronómetro en 1:48.011, y luego Marc, que lo hizo en 1:48.145.

Y fue precisamente Marc Márquez el siguiente en marcar vuelta rápida en esta primera sesión libre, con 1:47.763.

En tanto, el líder del campeonato, Jorge Martín (Aprilia RS-GP), en esos minutos iniciales y teniendo en cuenta que es la primera vez que rueda con la moto de Noale en este trazado, era octavo a segundo y medio del nueve veces campeón del mundo de motociclismo.

Después de un paso por el taller para realizar nuevos ajustes, Marc Márquez regresó a la pista y en su primera vuelta lanzada ya marcó los mejores parciales en los tres primeros y cerró la vuelta con un nuevo 'recorte' en la tabla de tiempos, 1:47.532, aunque algo debió de ver para dar otro paso, pues en el siguiente giro volvió a entrar en su garaje.

El vigente campeón del mundo de MotoGP tenía en esos minutos a su hermano Alex segundo a 264 milésimas, con el primer líder de la temporada, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), tercero, aunque ya a 654 milésimas.

Acosta, el primer líder de la sesión, se encontraba pegado tras la estela del italiano, a 56 milésimas de segundo, si bien poco después el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón acabó por los suelos en la curva doce, al perder adherencia el tren delantero de su moto en la entrada de la misma.

Pero ya en el último minuto Marco Bezzecchi dio el 'salto de calidad' que le aupó hasta la segunda posición con un tiempo de 1:47.753, a 221 milésimas de segundo de Marc Márquez, si bien entre ambos se acabó inmiscuyendo el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que marcó un 1:47.567, a escasamente 35 milésimas de Márquez.

La cuarta plaza fue para Alex Márquez, por delante de Pedro Acosta y de un Jack Miller (Yamaha YZR M 1 V4) que, en el año de su despedida de Yamaha, parece querer dar el 'do de pecho' en lo que queda de temporada.