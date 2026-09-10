Jorge Martín piensa que Marc Márquez y Marco Bezzecchi son los rivales por el título

"Creo que sí, estoy aún en la lucha, pero siento que ellos tienen ahora mismo un puntito más", explica Jorge Martín, quien afirma haber conseguido "ser consistente, coger puntos, quizás no arriesgar tanto en algún momento, pero quizás llegue un momento en el que tenga que hacerlo".
Si bien aclaró que lo tiene que "sentir", aunque enseguida aseguró que "ellos, ahora mismo están muy, muy fuertes, pero yo estoy en la lucha, y espero seguir hasta el final".
"A lo largo de los años he aprendido, me he hecho mucho daño, y si hay momentos en los que igual para hacer un tercero tengo que jugarme la vida, prefiero hacer un cuarto", comenta sincero Martín, quien aclara que "no es que no tenga hambre, que no tenga ambición, al contrario, sé que es más importante acabar y coger puntos que hacerme daño y perderme carreras".
"Creo que estoy corriendo de manera inteligente, trabajando en intentar mejorar y conociendo más la Aprilia, y eso es lo que me está llevando a seguir siendo líder", continúa el campeón del mundo de MotoGP de 2024.
Si bien reconoció que "todas las carreras son muy importantes, pues vales lo que vale tu última carrera, eso es algo que me enseñó mi padre siendo muy pequeño y si uno gana es otra vez el favorito, y si hace quinto no, aunque creo que ni cuando ganas eres el favorito ni cuando haces quinto dejas de serlo".
Una temporada es "muy larga, es una carrera de resistencia, y está claro que ganar en casa de Aprilia sería muy bonito, voy a ir a por ello, me encuentro muy bien, y creo que va a ser una buena oportunidad", insiste, para añadir que si no lo logra será "otra oportunidad para seguir creciendo".
De la lucha entre las Aprilia y Ducati, ha reconocido que en este circuito "habrá pocas diferencias", y que entre las dos motos primará más el "pilotaje".
"Creo que tanto Aprilia como Ducati tienen esta pista 'pulida' de dar vueltas, toda la electrónica está hecha, la puesta a punto, y será cuestión de pilotaje, de adaptarse a la condición y ver quién frena más tarde", ha manifestado Martín.