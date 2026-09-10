Marco Bezzecchi considera la de Misano "una carrera más", pero también "especial"

"Es normal, cuando llegas a la carrera de casa, y estas funcionando bien, pues todo el mundo se viene arriba y lo esperan todo, y eso es positivo, pues al final es una carrera especial, pero en realidad es una carrera más y yo siempre doy el máximo en todas", afirma Bezzecchi en la conferencia de prensa previa al inicio del segundo gran premio italiano.

"Mentiría si no dijese que me gustaría ganar, pero por el momento sé que estoy todavía recuperándome de la lesión y, sobre todo, en lo que a la rodilla se refiere, me sigue dando un poco de guerra, y con el hombro estoy un poco mejor", ha explicado el italiano.

Marc Bezzecchi ha señalado que su objetivo es "regresar al estado de forma que tenía al principio de la temporada".

El piloto de Aprilia ya venció la carrera de Mugello que "estuvo muy bien, pero ahora llegamos con una situación completamente diferente, así que no tendría sentido elucubrar, hay pensar con los pies en la tierra y encontrar la mejor manera de trabajar".

En 2025 Marc Márquez y él protagonizaron un estrecho duelo que se saldó en favor del español, por lo que el italiano espera "ser rápido desde el principio, aunque es cierto que la moto es muy distinta a la del año pasado, pero también las condiciones del fin de semana son distintas".

Y recordó que el año pasado "las condiciones atmosféricas fueron muy buenas y este año parece que son más complicadas", pero en cualquier caso espera poder arrancar "de la mejor manera posible".

"El paquete técnico quizás es un poco más competitivo este año, yo estoy un poquito menos en forma de cómo estaba el año pasado en Misano, pero en cualquier caso saldré para dar el máximo y espero tener un buen resultado", señala sin dudar Bezzecchi.