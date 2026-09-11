El líder de Moto2, Manuel González, ejerce de lo que es, por milésimas de segundo

González marcó el mejor tiempo en su última vuelta con un tiempo de 1:35.031, apenas 35 milésimas de segundo sobre su propio compañero de equipo, el australiano Senna Agius (Kalex) y con el segundo del mundial, el también español Izan Guevara (Boscoscuro), tercero, a 90 milésimas.

Con las condiciones de la pista mejorando con el paso de los minutos, los pilotos de Moto2 se encontraron el asfalto mucho más seco y ya pudieron salir a rodar con los neumáticos 'slick', siendo el checo Filip Salac (Kalex) el primero en aprovecharse de esa circunstancia, con un tiempo de 1:36.227 que pronto fue superado por sus rivales.

Por entonces todavía no habían saltado a pista algunos de los pilotos más rápidos de la categoría, pues cuando lo hicieron, no tardó mucho en situarse primero el líder de Moto2, el español Manuel González, que rodó en 1:35.740 ya en su quinta vuelta.

Tras González, que volvió a rebajar el mejor tiempo una vuelta más tarde (1:35.677), se situó su compañero de equipo, el australiano Senna Agius (Kalex), con el belga Barry Baltus (Kalex) en la tercera plaza y el vencedor de la última carrera, el español Alonso López (Kalex), en la octava posición.

González encadenó una serie de vueltas rápidas que le llevaron a liderar los primeros entrenamientos libres, con un 1:35.214 en su undécima vuelta al circuito 'Marco Simoncelli' de Misano Adriático, probablemente concienciado con el objetivo de enmendar sus discretos dos últimos resultados, decimocuarto en Inglaterra, donde se equivocó en la última vuelta, y en Motorland, que acabó sexto.

Poco después 'Manugas' González se vio superado por su compañero de equipo Senna Agius (1:35.107 y 1:35.066), y por el segundo clasificado del campeonato, el español Izan Guevara (Boscoscuro), que rodó en 1:35.121.

Pero el líder del campeonato no desistió y en su última vuelta de la tanda paró el cronómetro en 1:35.031, que le devolvió la primera plaza, por delante de Senna Agius e Izan Guevara, con el hispano colombiano David Alonso (Kalex) y su compañero de equipo Daniel Holgado (Kalex), tras ellos.