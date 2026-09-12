El australiano Senna Agius se adjudica la 'pole position' con dos récords consecutivos

Por dos veces Senna Agius batió el récord absoluto del trazado, para establecerlo en 1:33.718, rebajando el registro que él mismo había establecido en la práctica oficial del viernes, cuando rodó en 1:34.142.

La primera línea de salida la completaron Daniel Holgado (Kalex) y Ángel Piqueras (Kalex), con el líder del campeonato, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), quinto.

El campeón del mundo de Moto3 en 2025, el español José Antonio Rueda (Kalex), fue el primer protagonista negativo, al irse por los suelos casi al comenzar la primera clasificación, en la que era su tercera caída del fin de semana, mientras su compatriota Daniel Muñoz (Kalex) se ponía al frente de la tabla con 1:34.772.

Al contrario de los pilotos de Moto3, los pilotos de Moto2 optaron por emplear también un segundo juego de neumáticos, en el que el más avezado inicialmente fue el estadounidense Joe Roberts (Kalex), que pasó de la quinta a la segunda posición (1:35.114), dejando fuera de la segunda clasificación al español Alex Escrig (Forward).

Escrig no arrojó la toalla y en la siguiente vuelta se encaramó a la primera posición con un tiempo de 1:34.763, por delante de Daniel Muñoz, Adrián Huertas (Kalex) y Marcos Ramírez, pero a todos ellos los volvió a superar Joe Roberts (1:34.652).

La primera clasificación entró en una última fase muy intensa, en la que Daniel Muñoz recuperó el liderato en su última vuelta rápida (1:34.335) y con él pasaron a la segunda clasificación Joe Roberts, Alex Escrig y Adrián Huertas.

Sin apenas perder un segundo, todos los pilotos de la segunda clasificación saltaron a pista como una exhalación y fue Daniel Muñoz, llegado 'caliente' desde la primera clasificación el más rápido en la primera vuelta lanzada, con 1:34.234, pero ese registro fue anulado por exceder los límites de la pista, lo que le dio la primera plaza al australiano Senna Agius con 1:34.277.

El registro de Agius lo superó en primera instancia el hispano colombiano David Alonso (Kalex), pero por detrás de él lo doblegaron el líder del campeonato, 'Manugas' González y el 'local' Tony Arbolino.

González logró un nuevo récord absoluto de la categoría al rodar en 1:34.084, que dejaba atrás el récord de Senna Agius en la práctica oficial (1:34.142), por apenas 58 milésimas de segundo.

Después de ese primer e intenso 'time attack', todos los pilotos volvieron a sus talleres para proceder al cambio de neumáticos y regresar al trazado con el claro objetivo de intentar batir el récord de González.

Tanto Senna Agius como Daniel Holgado y el neerlandés Collin Veijer (Kalex) marcaron algunos parciales de vuelta rápida, siendo el australiano el que se llevó el gato al agua con un nuevo récord, 1:33.996, con Daniel Muñoz rodando en 1:34.016.

Mientras Alberto Ferrández (Kalex) se iba por los suelos en la curva diez, al perder adherencia la rueda delantera de su moto, sin que David Alonso lo pudiese esquivar y ambos acabaron por los suelos.

Una nota destacada de esta segunda clasificación fueron los problemas de Izan Guevara (Boscoscuro), segundo en la clasificación del Mundial, que se pasó casi toda la tanda sin lograr un tiempo en la tabla, aunque lo enmendó en su vuelta final al lograr el octavo mejor registro de la categoría.

La sesión no había terminado y Daniel Holgado sorprendió a todos sus rivales al rodar en 1:33.911, un nuevo récord de la categoría, aunque le duró poco la alegría al español, pues en la siguiente vuelta Senna Agius volvió a batir el récord al rodar en 1:33.718.

Así, Senna Agius se garantizó la 'pole position' en la primera línea, por delante de Daniel Holgado y Ángel Piqueras (Kalex), en la que es su mejor clasificación de la temporada de debutante en Moto2.

En la segunda línea concluyeron Daniel Muñoz, Manuel González y Collin Veijer, con Tony Arbolino, Izan Guevara y Barry Baltus en la tercera; y Filip Salac, Alonso López e Iván Ortolá en la cuarta.