El italiano Marco Bezzecchi asegura estar "satisfecho" y haber hecho "todo bien"

"Estoy satisfecho y no estoy disgustado, porque he dado todo lo que tenía, he hecho, en mi opinión, todo bien respecto al sprint de Aragón, incluso el principio", reconoce a los medios de comunicación en Misano Adriático Bezzecchi.

"Marc, seguramente, ha sido un poco más hábil, así que no tengo mucho que recriminarme", destaca el piloto italiano, quien incide en que "lo único que puedo hacer es felicitarle", además de desear hacerle "la vida un poco más difícil mañana, pero, en cualquier caso, contento".

En un momento de la carrera, Marco Bezzecchi se acercó a medio segundo de Marc Márquez y sobre ello reconoció que "probablemente él ha ralentizado su ritmo y yo he comenzado a sentirme mejor", si bien aclaró que le había costado "un poco más en las primeras vueltas, sobre todo en estabilidad"

Sobre sus opciones para la carrera del domingo dijo no saber "cómo será la carrera, porque será diferente, y esta pista te permite poder usar los dos neumáticos, hay buen agarre, el consumo no es alto, el ritmo, que se espera, será un poco más lento, así que eso da la posibilidad de poder usar los dos neumáticos".