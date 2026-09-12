Jorge Martín, satisfecho con el tercer puesto

Martín ha dicho a los medios de comunicación presentes en Misano Adriático que ha conseguido quitarse "un poco de en medio a otros pilotos".

Además, añadió que el problema fue fundir el neumático delantero. "Luego ya he ido un poco a remolque" y confió en mejorar un poco "en un par de puntos", para poder acercarse a Marc y Alex Márquez.

Y sobre la pelea entre Márquez y su compañero Bezzecchi, ha reconocido que "contaba un pelín más con Bezzechi, sobre todo por la superioridad que había tenido durante todo el 'finde' o durante los entrenamientos", y ha señalado que cree que "Marc al final va un pelín más", pero ha reconocido el mérito de ambos al afirmar que "la verdad ha sido muy buena carrera de los dos".

En cuanto a la carrera del domingo, Jorge Martín asegura que va a "ir a por todas" y que será una carrera en la que puede ser "más competitivo" y que intentará "mejorar para estar un 'pelín' más cerca".