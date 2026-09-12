Marc Márquez sorprende en la esprint y Bezzecchi, Agius y Almansa se hacen con las 'pole'

Marc Márquez sorprendió a Marco Bezzecchi en la apurada de frenada de final de recta, nada más apagarse el semáforo, y ahí podría decirse que se acabó la carrera, pues el español consiguió controlar las diferencias respecto al piloto local para hacerse con la sexta victoria de la temporada en una esprint.

Bezzecchi lo intentó, pero no pudo enjugar las diferencias con el nueve veces campeón del mundo de motociclismo, que se permitió el lujo de marcar la vuelta rápida de carrera a dos vueltas del final.

Por detrás, tanto Bezzecchi como su compañero de equipo Jorge Martín consiguieron consolidar sus posiciones en el podio, al que no pudo optar el español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), que salía tercero, pero tuvo que conformarse con la octava posición, superado en una prueba de menos a más por Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), Pedro Acosta (KTM RC 16) y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).

Completaron las diez primeras posiciones de la carrera esprint dos de los representantes de la fábrica japonesa Honda, el italiano Luca Marini y el francés Johann Zarco.

Marco Bezzecchi logró una nueva 'pole position', la cuarta de la temporada, con 1:29.982, el único en rodar en ese segundo, para batir el récord que desde 2024 tenía su compatriota Francesco Bagnaia con 1:30.031.

Bezzecchi sumó, además, la decimotercera 'pole position' en MotoGP y la vigésima séptima desde que disputa el campeonato del mundo de motociclismo en todas las categorías.

Junto a Marco Bezzecchi, en la primera línea de salida acabaron Marc Márquez y Fermín Aldeguer.

Fabio di Giannantonio, Jorge Martín y Luca Marini acabaron en la segunda, con Pedro Acosta, Franco Morbidelli y Alex Márquez -que sufrió dos caídas en la clasificación-, y Raúl Fernández, Johann Zarco y Pol Espargaró en la cuarta.

El australiano Senna Agius (Kalex) se hizo con la 'pole position' de Moto2, además de establecer por dos veces un nuevo récord absoluto de la categoría, que dejó en 1:33.718, rebajando el registro que él mismo había establecido en la práctica oficial del viernes, cuando rodó en 1:34.142.

La primera línea de salida la completaron Daniel Holgado (Kalex) y Ángel Piqueras (Kalex), con el líder del campeonato, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), quinto.

En la segunda línea concluyeron Daniel Muñoz, Manuel González y Collin Veijer, con Tony Arbolino, Izan Guevara y Barry Baltus en la tercera; y Filip Salac, Alonso López e Iván Ortolá en la cuarta.

El español David Almansa (KTM) sumó su sexta 'pole position' y la octava de su carrera deportiva en Moto3, al conseguir un mejor tiempo de 1:40.612, por delante del también español Brian Uriarte (KTM) y del australiano Joel Kelso (Honda).

El líder del Mundial, el español Máximo Quiles (KTM), tuvo que conformarse con el quinto mejor tiempo y saldrá desde el centro de la segunda línea de la formación de salida, entre Valentín Perrone (KTM) y Matteo Bertelle (KTM).

En la tercera línea estarán Casey O'Gorman (Honda), Rico Salmela (KTM) y Álvaro Carpe (KTM), con Scott Ogden (KTM), Adrián Fernández (Honda) y Ryusei Yamanaka en la cuarta.