Antonelli gana en el estreno del Madring por delante de Verstappen y de Norris

Antonelli, con 20 años el líder más joven de la historia, reforzó su primer puesto en la general con su octava victoria en la F1, todas este curso; al ganar en la nueva pista de Madrid -adonde la categoría reina regresó 45 años después de que se corriese, por última vez, en el Jarama- por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del inglés Lando Norris (McLaren), que, después de haber salido desde la 'pole', concluyó tercero.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue séptimo en una carrera que el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) acabó decimoséptimo y en la que su compatriota Carlos Sainz (Williams) tuvo que abandonar, al igual que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac).

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto, por delante del inglés George Russell (Mercedes) y del neozelandés Liam Lawson, que, por tercera vez seguida sustituyó en Red Bull al francés Isack Hadjar, convaleciente aún de una lesión de muñeca.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) acabó octavo, un puesto por detrás de Colapinto; en una carrera que el debutante sueco-británico concluyó noveno y en la que también puntuó, al ser décimo, el alemán Nico Hülkenberg (Audi).

Antonelli lidera ahora el Mundial con 292 puntos, 81 más que Russell y con 91 sobre el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que se tuvo que retirar este domingo.