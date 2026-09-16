González y Quiles afrontan como líderes la última cita antes del periplo transoceánico

Tanto González como Quiles consiguieron la victoria en la última cita de Misano Adriático y su objetivo en el circuito Red Bull ring de Spielberg será mantener esa línea triunfal para consolidar el camino hacia el título 2026 de sus respectivas categorías en las siempre complicadas carreras asiáticas y oceánicas.

Qué duda cabe que quien mejor lo tiene es el pupilo de Marc Márquez y Jorge Martínez 'Aspar', Máximo Quiles, que acumula ocho victorias en lo que va de temporada y dispone de una ventaja de 107 puntos (281 por 174 de Almansa) respecto a su inmediato perseguidor, lo que le podría permitir proclamarse campeón del mundo en la cita de Japón, si bien para ello tendrían que coincidir una serie de carambolas.

La primera y la más importante de ellas sería la cancelación del Gran Premio de Catar, como consecuencia del conflicto existente en el estrecho de Ormuz, del que el país árabe es ribereño; la otra, mucho más sencilla de conseguir para el piloto español, una nueva victoria ante sus rivales más directos, todos ellos españoles, David Almansa (KTM), Álvaro Carpe (KTM) y Brian Uriarte (KTM).

Nadie duda de que, salvo un grave imponderable, el título del mundial de Moto3 tiene un claro dueño, Máximo Quiles, que salvo en Cataluña y Gran Bretaña siempre ha estado sobre el podio de la categoría en todas las carreras, en ocho de esas ocasiones en lo más alto y en algunas ocasiones de manera tan magistral como la protagonizada en San Marino.

Quiles se mantuvo casi toda la carrera tras un David Almansa que había dominado todo el fin de semana y que marcó el ritmo a lo largo de toda la carrera, pero el líder del campeonato esperó el momento propicio en la última curva de la última vuelta para asestar el golpe definitivo a su oponente, al que por 21 milésimas de segundo se le escapó la victoria entre los dedos.

Seguro que Almansa ha aprendido la lección e intentará evitar que la historia se vuelva a repetir en el Red Bull ring de Spielberg, si él y el resto de rivales quienes postergar el máximo posible la consecución del título mundial por parte de su actual líder, algo que se antoja bastante complicado por la eficacia de pilotaje y la convicción mostrada a lo largo de toda la temporada.

Como siempre, además de Quiles, Almansa, Carpe y Uriarte, en las quinielas de candidatos a la victoria habrá que tener en cuenta a unas larga lista de aspirantes.

Los hispano-argentinos Marco Morelli (KTM) y Valentín Perrone (KTM), el indonesio Veda Pratama (Honda), el malasio Hakim Danish (KTM), el australiano Joel Kelso (Honda), el finlandés Rico Salmela (KTM), los italianos Matteo Bertelle (KTM) y Guido Pini (Honda), además de los también españoles Adrián Fernández (Honda), Joel Esteban (KTM) o Jesús Ríos (Honda), integran esa lista.

La relación es mucho más corta en Moto2, en donde la victoria de Manuel González en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático le permite tener una ventaja mucho más cómoda, aunque no tranquilizadora (232.5 de 'Manugas' frente a 185 de Izan Guevara), pues el triunfo en tierras italianas llegó en gran medida por el accidente en el que se vieron implicados los tres pilotos que iban por delante de él.

El español Ángel Piqueras (Kalex), sancionado con dos vueltas largas que deberá cumplir en Austria o la siguiente carrera que dispute, tiró por los suelos en la primera curva tanto al australiano Senna Agius (Kalex), autor de la 'pole position', como a Daniel Holgado (Kalex) y entregaron prácticamente en bandeja la victoria al líder, quien ahora, en Austria, deberá refrendar ese dominio.

No se lo van a poner nada fácil Guevara (Boscoscuro), con bastante problemas de rendimiento en su moto durante la cita transalpina, como tampoco Iván Ortolá (Kalex), el propio Senna Agius (Kalex), el hispano-colombiano David Alonso (Kalex), el belga Barry Baltus (Kalex), el checo Filip Salac (Kalex), el neerlandés Collin Veijer (Kalex), el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) o los también españoles Alonso López (Kalex) y Alex Escrig (Forward), entre otros.