Marc Márquez llega líder a un circuito incómodo pero muy Ducati

El nueve veces campeón del mundo de motociclismo sólo ha ganado en esa ocasión allí, por primera vez al manillar de una Ducati, pues en todas las anteriores ocasiones en la que peleó por la victoria como piloto de Honda, acabó sucumbiendo, en dos ocasiones, ante el italiano Andrea Dovizioso, como piloto de Ducati (2019 y 2017) y una frente a su compatriota Jorge Lorenzo y Yamaha (2018).

La situación dio un giro radical el pasado año, cuando por primera vez como piloto oficial de Ducati se subió a lo más alto del podio, dejando clara la hegemonía del fabricante de Borgo Panigale, pero también que, a pesar de ser un circuito con muchas curvas hacia la derecha, las que peor se le dan, su principal característica de ser 'stop and go', o lo que es lo mismo, frenar y acelerar, se le da muy bien.

Así las cosas y después de su cuarto pleno de la temporada en la República de San Marino, donde ganó tanto la carrera esprint como la larga, Márquez se erige en el principal candidato a la victoria, junto al resto de pilotos de Ducati, con Franceso 'Pecco' Bagnaia, su compañero de equipo a la cabeza, pues es quien más veces ha ganado en los últimos años, hasta en tres ocasiones (2024, 2023 y 2022), aunque ni su estado de forma ni su rendimiento actual se pueden comparar con el de entonces.

Frente a los representantes de Ducati quienes deben estar, en buena lógica, son los pilotos de Aprilia, en particular el español Jorge Martín, que ha cedido el liderato del Mundial a Márquez, con quien está igualado a 274 puntos pero con menos victorias que el de Cervera (Lleida), junto a su compañero italiano Marco Bezzecchi, tercero de la clasificación, con 241 puntos.

Bezzecchi seguro que querrá resarcirse del error que cometió en la primera vuelta en Misano Adriático, en la que acabó por los suelos, aunque cuenta con dos terceras posiciones (2025 y 2023) como mejores resultados en Spielberg, la última de ellas con Aprilia y la primera como piloto Ducati en la escudería VR46.

El golpe sicológico que propinó Márquez a sus rivales, con su segundo pleno de victorias (Aragón y San Marino), tiene que ser contrarrestado por sus rivales si no quieren ver como poco a poco se escapa el español camino de su décimo título mundial de motociclismo, lo que le convertiría en el tercer piloto más laureado de la historia, por detrás de Giacomo Agostini y Ángel Nieto.

Además de Marc Márquez, Martín y Bezzecchi, en esa pelea por la victoria podría inmiscuirse el piloto de KTM y también español, Pedro 'Tiburón' Acosta, que ha mostrado un crecimiento brutal en lo que va de esta segunda parte de la temporada a pesar de los problemas técnicos que siempre le condicionan.

No en vano el trazado de Spielberg se encuentra muy cerca de la fábrica austríaca, que efectúa en él muchas de sus pruebas de pretemporada y que, por tanto, tampoco se le da mal a la marca local.

En ese escenario han conseguido acabar en lo más alto del podio el surafricano Brad Binder (2021, como gran Premio de Austria, pues hubo dos carreras puntuables) y el portugués Miguel Oliveira (2020, como Gran Premio de Estiria) al manillar de las RC 16.

Será duda conocer en qué condiciones regresa a la competición el japonés Ai Ogura, si es que lo hace, al manillar de la Aprilia RS-GP de la escudería Trackhouse, en la que también está el español Raúl Fernández, que es séptimo en el campeonato del mundo,

Y, entre los pilotos satélite de Ducati, siempre se espera un buen rendimiento tanto de los españoles Alex Márquez y su compañero en la escudería Gresini Racing Fermín Aldeguer, brillante segundo clasificado en San Marino, como del italiano Fabio di Giannantonio.

Harina de otro costal y siempre con su rendimiento en duda, estarán los oficiales de Honda, el italiano Luca Marini y el español Joan Mir, además del brasileño Diogo Moreira en la escuadra satélite LCR, al igual que los de Yamaha, el francés Fabio Quartararo y el español Alex Rins, con el turco Toprak Razgatlioglu, equipo Pramac, en el que también está el australiano Jack Miller.