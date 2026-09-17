Jorge Martín cree haberse recuperado "bastante bien" de sus problemas en un brazo

"En la última carrera tuve ese problema con el antebrazo, pero creo que me he recuperado bastante bien y me voy a centrar en hacer lo mejor posible mi trabajo", explicó Martín en la conferencia de prensa previa al comienzo del fin de semana, aunque reconoció que "si vuelve a ocurrir" tendrá que "adoptar alguna decisión".

El campeón del mundo de MotoGP en 2024 señaló que quiere tomarse este Gran Premio "como un fin de semana normal", ya que el circuito de Spielberg "no es de los más duros en este sentido".

"Intentaré volcarme todo el fin de semana en hacer lo posible en mi trabajo, en hacer que la moto funcione de la mejor manera posible y acercarnos a Marc, que por ahora se está viendo que está muy fuerte", reconoció Jorge Martín.

El doble campeón del mundo de motociclismo (2018 en Moto3 y 2024 en MotGP), insistió en que tratará de "dar el máximo", y añadió: "Es fantástico que estemos igualados a puntos, es de locos en esta parte de la temporada".

"En la última carrera", recordó Martín, "esas once vueltas y el haber podido adelantarlo -a Marc Márquez- lo he disfrutado, y eso y todo que al final acabase quinto, me permitió extraer una serie de puntos positivos del fin de semana".

Jorge Martín insistió en que espera "volver a encontrar esa velocidad" y que sus condiciones físicas sean "las apropiadas para hacer un gran fin de semana".