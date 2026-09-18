Pedro Acosta deja claro que habrá que tener en cuenta a KTM en Spielberg

Acosta se situó líder en la quinta vuelta con un tiempo de 1:29.851 y aunque inicialmente fue Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) quien se colocó tras su estela, acabó siendo Pol Espargaró, también con KTM RC 16 el que finalizó segundo, por delante de Jorge Martín y del vigente campeón y líder de la categoría.

La primera salida a pista de los pilotos marcó una serie de datos relevantes, el primero de ellos el liderato del español Pedro Acosta, quien en esa quinta vuelta rodó en 1:29.851 -que nadie batió después-, dejando claro que la KTM RC 16, la moto 'local', pues la fábrica austríaca está cerca del trazado de Estiria, tiene que estar en esta ocasión entre las favoritas.

Bien es cierto que tras la KTM de Acosta se situó la Ducati del español y líder del campeonato, Marc Márquez, 1:30.186, pues no en vano el prototipo de Borgo Panigale ha ganado en diez ocasiones, desde que en 2016 regreso el circuito austríaco al calendario del campeonato del mundo.

Otro de los datos relevantes fueron los problemas iniciales de Jorge Martín, quien vio como el motor de una de su Aprilia RS-GP le daba problemas al encenderse una luz de aviso en el 'display', lo que le obligó a parar y dejarla apoyada contra el muro para regresar a su taller y coger la segunda moto.

Con esa segunda moto, Jorge Martín no tardó demasiado en inmiscuirse en la pelea entre Acosta y Marc Márquez, pues en el noveno giro marcó un 1:30.159 que le puso a tres décimas de Acosta.

Por entonces, el español Pol Espargaró, piloto probador de KTM y sustituto del lesionado Maverick Viñales, se iba largo en la curva cuatro sin poder evitar una leve caída, que no le impidió levantarse y regresar a la pista al no apagarse el motor de su RC 16.

No le sentó mal el percance a Pol Espargaró, que tras regresar a su taller volvió a pista y se encaramó a la segunda posición (1:30.084) en su decimoquinta vuelta.

En ese mismo punto, aunque sin llegar a caerse, también tuvo problemas Álex Márquez, quien salvó la situación con éxito para regresar a su taller con una toma de aire de su moto suelta, como también se salieron en esa zona el italiano Fabio di Giannatonio (Ducati Desmosedici GP26) y Johann Zarco (Honda RC 213 V), sin llegar a caer.

Pedro Acosta acabó como líder de la sesión, secundado por Pol Espargaró, Jorge Martín, Marc Márquez, Johann Zarco y Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP).