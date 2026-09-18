Pedro Acosta enseña las 'cartas' de KTM en Spielberg

Acosta fue el más rápido de la jornada en MotoGP, tanto en los libres como en la práctica oficial, en la que con un registro de 1:28.371 se hizo con la primera posición, por delante de Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) y del recién recuperado tras su lesión, el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP).

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), vencedor de la edición 2025 del la carrera austríaca, acabó en la cuarta posición, a escasamente dos décimas de segundo del registro de Acosta

El comienzo de la práctica oficial no estuvo exenta de 'sustos', pues a las primeras de cambio ya se convirtieron en protagonistas los errores de pilotos del nivel del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) o el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4), que se salieron de la pista en distintos puntos del trazado, aunque ambos 'salvaron' la caída sin mayores consecuencias.

En esos minutos iniciales, nuevamente, el tiempo de referencia lo marcó Pedro 'Tiburón' Acosta con su KTM RC 16, al rodar en 1:28.840, por delante de Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) y el español y vigente líder de la competición, Marc Márquez (Ducato Desmosedici GP26).

Y no tardó demasiado en mejorar, pues unas vueltas más tarde, en su undécimo giro, el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón refrendó su candidatura en Spielberg, al rodar en 1:28.783, que una vuelta más tarde dejó en 1:28.507 y 1:28.381 en el decimotercero.

A pesar de ser un circuito eminentemente Ducati, tras Pedro Acosta, inicialmente, se situaron el italiano Luca Marini (Honda RC 213 V), el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), o su compatriota Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4), siendo la primera Ducati la de Marc Márquez, en la séptima posición.

Con el paso de los minutos, todos los pilotos fueron apurando el trabajo en los talleres para preparar el 'time attack' definitivo, siempre con Acosta como el referente a batir (1:28.381), y con el 1:27.748 de Jorge Martín en 2024 como el registro más rápido de la categoría.

En esos momentos de tensión comenzaron a producirse los primeros errores en forma de caída, el primero de ellos de la mano del español Alex Márquez (Ducati Desmosedici), quien se fue por los suelos en la salida de la curva uno, obligado a regresar corriendo a su taller, aunque Dirección de Carrera tuvo que mostrar bandera roja al no poder retirar la moto con presteza las asistencias del circuito.

Antes del incidente de Alex Márquez, el italiano Marco Bezzecchi se había salido en la curva cuatro, aunque en su caso pudo mantener la 'verticalidad' y regresar al trazado sin mayores consecuencias.

En apenas unos minutos se volvió a abrir la calle de talleres para que los pilotos ingresaran en pista, con algo más de once minutos de sesión por delante y con los pilotos oficiales de Aprilia sin pasar por sus mejores momentos, pues Martín estaba décimo, en el límite de la segunda clasificación, y Bezzecchi fuera de ella, decimotercero.

Mientras Acosta se mantuvo firme en la primera posición, Marc Márquez logró ascender hasta la segunda posición con 1:28.632, luego superado por Martín, que rodó en 1:28.603, todavía con más de seis minutos de sesión por delante.

Tanto a Martín como a Marc Márquez les superó en el tramo final un Ai Ogura (Aprilia RS-GP) al que no parecía haberle afectado en lo más mínimo su lesión en una mano practicando motocross y que le dejó dos grandes premios sin participar en el mundial.

Con la convicción de mantener la primera plaza, Pedro Acosta marcó en su primer vigésimo primero giro una nueva vuelta rápida con 1:28.371, en tanto que por detrás de él se 'colaba' en la segunda posición Fermín Aldeguer, con Ai Ogura, Marc Márquez, Jorge Martín, Fabio di Giannantonio, Brad Binder (KTM RC 16), Alex Márquez, Marco Bezzecchi y Fabio Quartararo copando las diez primeras posiciones.