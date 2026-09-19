Jorge Martín vence en la 'esprint' y recupera el liderato del mundial

Martín se benefició de la caída del anterior líder de la prueba, el también español Pedro Acosta (KTM RC 16), en la curva dos A del trazado austríaco, que acabó retirándose, y venció por delante del también español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y de su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi.

Jorge Martín suma ahora 286 puntos, tres más que Marc Márquez y con Bezzecchi tercero a 38 puntos (248).

No falló Jorge Martín en la salida, pero con Marc Márquez pegado a su rebufo y esperando la llegada a la variante de la curva dos para superarlo, cuando el de Aprilia se tuvo que ir largo y perdió varias posiciones para caer hasta el octavo puesto cuando Pedro Acosta superaba al nueve veces campeón del mundo.

Acosta había perdido una posición en la salida en beneficio del italiano Marco Bezzecchi, pero no tardó en superarlo a él y a todos sus demás rivales, para liderar la primera vuelta al aprovecharse de ese 'barullo' que se montó en las curvas 2 A y 2B.

Con Acosta líder, que pronto se distanció de todos sus rivales, tras él se situó un grupo formado por Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), Ai Ogura (Aprilia RS-GP) y Jorge Martín en primera instancia, y más atrás otro encabezado por el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

El brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V) y el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que se adelantaron al momento de la salida, fueron sancionados con una doble 'vuelta larga' de penalización, mientras Jorge Martín iba recuperando posiciones y había superado tanto a Bagnaia como a Ogura para ponerse cuarto.

Pedro Acosta se fue consolidando en el liderato de la carrera, perseguido ya a más de segundo y medio por Marc Márquez, Marco Bezzecchi y Jorge Martín, éste último en clara progresión de rendimiento.

Jorge Martín no desistió en su empeño y primero dio buena cuenta de Marco Bezzecchi para hacer lo propio instantes más tarde con Marc Márquez y a seis vueltas del final, comenzar la 'caza' de Pedro Acosta, aunque por entonces éste contaba con 2,8 segundos de ventaja.

El objetivo de llegar junto a Acosta era prácticamente inalcanzable para Martín, que al final tuvo que centrar sus esfuerzos en mantener las diferencias con Marc Márquez, y éste con Marco Bezzecchi.

Pero en la curva 2 A-B surgió la sorpresa, a tres vueltas del final, al irse por los suelos el líder de la carrera, Pedro Acosta, que entró demasiado colado en la misma -dio la impresión de que los frenos no actuaron correctamente- y aunque no soltó el manillar en ningún momento y podo regresar a la pista lo hizo en la decimotercera posición.

Jorge Martín se 'encontró' con el liderato, con ocho décimas de segundo sobre Marc Márquez y ya 1,8 respecto de su compañero de equipo Bezzecchi.

Desde ahí hasta el final Jorge Martín supo consolidar su liderato para sumar la cuarta victoria 'esprint' de la temporada y la vigésima de su carrera deportiva, secundado en el podio por un Marc Márquez que aguantó la presión a la que le sometió Marco Bezzecchi, que acabó tercero.

La cuarta plaza fue para Ai Ogura, por delante de Alex Márquez, 'Pecco' Bagnaia, Johann Zarco (Honda RC 213 V), Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), Brad Binder (KTM RC 16) y Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4) cerrando las diez primeras posiciones.