Izan Guevara, contento por la victoria, pero "todavía quedan muchas carreras"

Guevara se encuentra ahora a 35,5 puntos de distancias de González, que fue cuarto en el circuito Red Bull de Spielberg, pero ha dicho que tras su segunda victoria de la temporada lo que toca es "disfrutar del momento y seguir sumando puntos en el campeonato".

Confirmó que "los próximos circuitos también me gustan mucho", por lo que para él, el objetivo es "continuar igual", que tiene que seguir disfrutando de las carreras y "seguir luchando".

Y explicó sobre la prueba austríaca que comenzó "intentando ponerme en cabeza y mantener un ritmo fuerte", pues señaló que había hablado con el equipo antes de la carrera, y el objetivo era "mantener un ritmo de 1:32/1:33 todo el tiempo", algo con lo que dijo sentirse "muy cómodo".

Sincero, confirmo que, en algún momento tuvo ciertas dudas y "tensión", pero que por suerte consiguió controlarlo y mantenerse "concentrado en la carrera".

Izan Guevara ha comentado en la nota de prensa de su equipo que decidió "usar el neumático delantero de desarrollo", pues tuvo "muy buenas sensaciones con él durante todo el fin de semana" ya que en comparación con el neumático estándar le daba "mayor estabilidad y un buen rendimiento en larga distancia".

El campeón del mundo de Moto3 en 2022 ha reconocido que esa decisión "fue importante" porque le permitió llegar a las últimas vueltas "con un neumático que aún funcionaba bien y estaba listo para luchar".